Pirna geht es gut. In der Stadt wurde in den vergangenen Jahren ordentlich investiert, es wird viel gebaut. Auch in der Breiten Straße vor dem Bürgerbüro der SPD stehen Bagger.

Doch im Wahlkreis Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge haben die Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl ihr schwächstes Ergebnis eingefahren: Nur 7,8 Prozent der Wähler haben der SPD ihre Stimme gegeben.

Ralf Wätzig, der SPD-Kreisvorsitzende, hat das schon kommen sehen. Er sagt:

Überraschenderweise wollte kaum mit uns jemand darüber reden, was in der letzten Legislaturperiode geleistet wurde. Ralf Wätzig, SPD-Kreisvorsitzender Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

In einer bunten Broschüre habe alles gestanden. "Doch", schränkt Wätzig ein, "das haben andere Themen überdeckt. Zum Beispiel, dass die Menschen neidisch sind auf das, was andere kriegen, obwohl sie hier nur zu Gast sind. Das hat vieles überdeckt."

Dabei hätten zum Beispiel vom SPD-Projekt Mindestlohn in der Sächsischen Schweiz viele Leute profitiert. Doch die vielen Kompromisse, die die SPD auf Bundesebene in der Koalition eingehen musste, seien schwer zu vermitteln gewesen.

Basis versus Parteispitze

Die Parteispitze müsse dringend wieder stärker auf die Basis hören, sagt Marko Feldmann, der seit 2005 SPD-Mitglied ist. Er erklärt: "Wir haben das in den letzten zwei, drei Jahren erlebt. Mir hat es manchmal die Röte ins Gesicht steigen lassen, weil es Dinge gibt, von denen man wusste, die Basis ist dagegen oder dafür." Der Parteikonvent oder ein anderer kleiner Kreis habe dann ganz anders entschieden. Beim Thema Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel sei es hart an der Grenze gewesen. "Das sollten wir tunlichst vermeiden", so Feldmann.

Oppositionsrolle sorgt für Erleichterung

In der Opposition muss die SPD im Bundestag solche Kompromisse nicht mehr eingehen. Das Ende der Großen Koalition hat deshalb auch bei den Genossen in der Sächsischen Schweiz für Erleichterung und sogar für neue Mitglieder gesorgt.

Insgesamt sind in diesem Jahr 23 Leute in den Kreisverband eingetreten. Der wächst damit auf rund 170 Mitglieder an. Das versaue total den Schnitt, sagt der Kreisvorsitzende verschmitzt.

Mitarbeiten und mitgestalten

Florian Mehnert ist einer der Frischlinge. Der 19-Jährige aus Friedrichswalde-Ottendorf ist vor drei Monaten in die SPD eingetreten. Seine Motivation beschreibt er so: "Alle vier Jahre mal ein Kreuzel setzen – da stimmt man zwar mit – aber wenn man in einer Partei ist, kann man mitarbeiten und mitgestalten."

Das große SPD-Thema Gerechtigkeit ist für ihn keine hohle Floskel, denn:

Gerechtigkeit fängt damit an, dass ich auf dem Dorf lebe und wenn ich in die Stadt will, fehlt viel bei uns hier. Bei uns fährt einmal die Stunde ein Bus in die Stadt und am Wochenende fährt gar kein Bus. Florian Mehnert, SPD-Mitglied

Auf dem Dorf sei er abgeschnitten.

Auf Bundesebene konnte die SPD den Begriff Gerechtigkeit im Wahlkampf nicht gut füllen, sagt Marko Feldmann. "Ich glaube, dass man nicht Gerechtigkeit für alle Schaffen kann." Ein Unternehmer werde Gerechtigkeit anders empfinden als ein Arbeitnehmer oder ein Arbeitssuchender.

Wir müssen klar machen, was unsere Gerechtigkeitsaspekte sind. Marko Feldmann, SPD-Mitglied

Auf dieser Baustelle wird die SPD am Samstag auch auf ihrem außerordentlichen Landesparteitag in Neukieritzsch weiter arbeiten – wie Sachsen gerechter gemacht werden kann, soll dort diskutiert werden.

Mit Blick auf die Bundes-SPD sagt der Pirnaer SPD-Kreischef Wätzig: "Für mich ist das Ziel, dass es auch in den entscheidenden Positionen einen Mix aus alten erfahrenen und mit frischen Ideen ausgestatteten Genossinnen und Genossen gibt." Die SPD dürfe nun nicht nur darüber reden, sich zu erneuern. Sie müsse das nach drei verlustreichen Wahlen auch mal durchziehen.