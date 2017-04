Der Zwölftklässler Leonard Kühlewind ist froh, dass er in ein paar Monaten mit der Schule fertig sein wird und nicht noch ein Jahr länger die Schulbank drücken muss. Der 17-Jährige ist Mitglied im Sächsischen Landesschülerrat. Hier spricht man sich ganz klar für ein Abitur nach zwölf Jahren aus. G8 habe sich bisher bewährt, das zeigten Bildungstudien, wie Pisa. "Sachsen führt da ganz oft die Rankings an." Die Lehrpläne in Sachsen seien nun auf G8 ausgerichtet, der Landesschülerrat sehe derzeit keinen Grund, daran etwas zu ändern.

Einen Vorteil des Abiturs nach zwölf Jahren sieht Kühlewind in der Möglichkeit, früher in die Karriere starten zu können. Wer unbedingt eine G9-Laufbahn in Sachsen machen wolle, der könne beispielsweise über das berufliche Gymnasium gehen. Diese Möglichkeit begrüßt der sächsische Landeselternrat. Dessen Vorsitzender Michael Becker sieht in beiden Systemen Vor- und Nachteile. G8 sei vor allem für leistungsstarke Schüler eine gute Sache. Den Vorteil von 13 Jahren Schule sieht Becker darin, dass die Schüler mehr Zeit hätten. Dadurch hätten sie die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Berufen und Studiengängen mehr auseinanderzusetzen. "Sie haben einfach mehr Freiraum an der Stelle."