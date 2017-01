Geht es nach dem Bundesbeauftragten Roland Jahn, würden die Stasiunterlagen künftig zentral in Berlin gelagert. Doch davon hält Lutz Rathenow, der sächsische Landesbeauftragte, gar nichts. Seiner Meinung nach sollte eine Akteneinsicht ortsnah erfolgen. "Es wäre wichtig, dass die Menschen aus Städten wie Bautzen oder Görlitz nicht erst nach Leipzig oder Berlin fahren müssen." Auch für die Zusammenarbeit der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur sei das von zentraler Bedeutung.

Beratung stärker nachgefragt

Aktuell sind die Akten über die Außenstellen verteilt. In Sachsen verwalten je rund 50 Mitarbeiter die Stasi-Akten in Dresden, Leipzig und Chemnitz. Sie sortieren, organisieren Ausstellungen und die persönliche Akteneinsicht von Betroffenen. Lutz Rathenow hält die nicht für ausreichend. "Ich halte eine Außenstelle in Bautzen für wichtig, wo man in der Lage ist, auch auf Sorbisch Beratung durchzuführen."

Am besten in der Nähe des einstigen Stasi-Gefängnisses, das heute Gedenkstätte ist, meint Rathenow. Er stemmt sich mit seiner Idee gegen den Kurs von Expertenkommission und Behörden-Chef. Als Landesbeauftragter hat er kein direktes Mitsprache-Recht, versucht die Entscheider aber mit seiner Erfahrung zu überzeugen. Und die zeige zumindest in Sachsen, dass die Beratung zur Zeit wieder stärker gefragt ist.

Kinder interessieren sich für Geschichte der Eltern

Kinder und Enkel entdeckten plötzlich Stasi-Akten im Nachlass der Eltern und hätten dazu Fragen. "Sie verstehen plötzlich erst bestimmte Verhaltensformen des Vaters oder der Mutter." Davon gebe es immer mehr - kürzlich erst zum Jahreswechsel. "Immer mehr fragen in einer Art nach, die wir vor fünf Jahren so nicht hatten."

Den Eindruck bestätigt der sorbische Historiker Timo Meškank. Er hat im vergangenen Jahr sein Buch "Sorben im Blick der Staatssicherheit" veröffentlicht. Bei seinen Lesungen habe er erlebt, dass sich Gymnasiasten stets für diesen Teil ihrer Geschichte interessieren. Eine Beratungsstelle, wie sie Herr Rathenow vorschlägt, könne nützlich sein, die sorbische Geschichte der DDR-Zeit adäquat aufzuarbeiten, sagt Meškank. Aber auch im Hinblick auf die junge Generation könne sie als politische Bildungsstätte dienen und aufklärend wirken.

DDR-Geschichte der Sorben kaum bekannt

Und das sei auch notwendig. Die Mitarbeiter der Stasiunterlagenbehörden seien in den Städten oft die einzigen, die sich beruflich mit der Aufarbeitung der DDR beschäftigten. Im sorbischen Bereich gehe man sehr reserviert mit dem Thema Staatssicherheit um, sagt Lutz Rathenow. "Die Mitarbeiter in den sorbischen Institutionen behandeln die DDR-Zeit weitestgehend unkritisch und ignorieren, dass auch die Sorben von der Diktatur betroffen waren."

Rathenow spricht von einer Auseinandersetzungskultur, die seiner Meinung nach "nicht überentwickelt" sei. Der will er offenbar auf die Sprünge helfen. Er nennt es ein Beispiel für die deutschen und sorbischen Bewohner aus den Dörfern Ostsachens, die so nach Bautzen fahren könnten. "Das hielte ich für ein gutes Zeichen für Weltoffenheit in Kombination mit der DDR-Vergangenheit."

Eine schnelle Entscheidung ist nicht zu erwarten. Kulturstaatsminister und Regierungskoalition haben angekündigt, sich vor der Bundestagswahl im Herbst nicht mehr mit dem Thema zu befassen.