Thüringen unter rot-rot-grün hat die gleiche Wirtschaftsleistung wie Usbekistan. Was erst mal nicht recht schmeichelhaft klingt, bedeutet tatsächlich Positives. Denn das Thüringer Bruttoinlandsprodukt musste 1,8 Prozent wachsen, um auf das Niveau von Usbekistan zu kommen. Über 60 Milliarden Euro hat die Thüringer Wirtschaft 2016 umgesetzt. Dass das ein Verdienst rot-rot-grüner Thüringer Wirtschaftspolitik ist, bezweifelt allerdings Wirtschafts-Professor Andreas Freytag von der Uni Jena. Der Einfluss der Thüringer Wirtschaftspolitik auf die Gesamtwirtschaftspolitik sei sehr gering. "Wirtschaftspolitik heutzutage wird eher in Berlin, Brüssel und wenn man noch größer denkt, in Washington vorangetrieben."