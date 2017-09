Im Vogtland kostet das Schülerticket 120 Euro im Jahr. In Chemnitz sind es knapp 400 Euro. Einen Teil davon zahlen Städte und Landkreise, einen Teil die Eltern. Seit zehn Jahren schlügen die Linken immer wieder vor, den Zuschuss des Freistaates für den Schülerverkehr zu erhöhen, sagt Marco Böhme, verkehrspolitischer Sprecher der Linken.

Böhme hatte die Preise im Rahmen einer Großen Anfrage zur Mobilität in Sachsen bei der Staatsregierung abgefragt. Die Antwort aus dem Verkehrsministerium wird am Donnerstag im Landtag diskutiert und sie zeigt: Wieviel die Eltern vom Ticketpreis zahlen, und welchen Anteil Stadt oder Landkreis übernehmen, ist ganz unterschiedlich. 20 verschiedene Preise gibt es im Freistaat Sachsen. Und die Hälfte ist im vergangenen Jahr gestiegen. Spitzenreiter ist der Landkreis Meißen. Dort zahlen Eltern reichlich 250 Euro pro Jahr. Die Zuzahlungen verteuerten sich, weil auch die übrigen Fahrpreise angehoben wurden.

Auf Anfrage von MDR AKTUELL heißt es, die Elternbeiträge im Landkreis Meißen würden aktuell mit einer Satzungsänderung korrigiert werden sollen. Dazu befinde sich die Landkreisverwaltung mit den Fraktionen des Kreistages im Gespräch. Ziel sei, die Elternanteile in den nächsten drei Jahren nicht zu erhöhen. Doch das würde den Landkreis 240.000 Euro mehr kosten.

Klamme Kassen lässt der Linken-Verkehrsexperte Böhme als Grund für hohe Elternanteile aber nicht gelten: "Die Eltern und Kinder im ländlichen Raum können nichts dafür, dass ihre Schule vor Jahren geschlossen wurde und jetzt die Wege länger wurden und damit auch höhere Kosten entstehen. Deswegen finden wir, dass es eine staatliche Aufgabe sein muss und es zur Daseinsvorsorge gehört, dass Kinder in die Schule kommen und zwar kostengünstig."

Dass das funktionieren kann, zeigt sich im Vogtland. Dort mussten Eltern bis vor drei Jahren gar nichts zuzahlen. Die Kosten für die Schülerbeförderung stiegen. Thorsten Müller, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Vogtland schaut zurück: "Damals, als wir das in 2015 diskutiert haben und die Verbandsversammlung dann die entsprechenden Beschlüsse gefasst hat, war für uns ein Maßstab wie es auch im sächsischen Koalitionsvertrag drin steht, kostengünstig - nicht kostenneutral. Und wir haben dann zehn Euro pro Monat gesagt, mal zwölf sind wir bei den 120 Euro."

Auf Landesebene ist man noch nicht so weit. Die von Verkehrsminister Dulig eingesetzte ÖPNV-Strategiekommission diskutiert noch darüber. Die Subvention sei zu teuer, man solle das Geld lieber für Investitionen in den ÖPNV nutzen, war zuletzt zu hören. Das Bildungsticket sei tot. Dulig widerspricht: An diesem Ziel halte er fest. Er halte das für ein wichtiges Zeichen, auch dass man den ÖPNV stärke.