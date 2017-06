Sachsen Längere Schulpflicht für junge Flüchtlinge geplant

In Sachsen lernen solche minderjährigen Flüchtlinge an Berufsschulzentren ein Jahr Deutsch und können dann ihren Hauptschulabschluss ablegen. Allerdings nur bis sie 18 Jahre alt sind. Dann endet die Berufsschulpflicht. Durch diese Regelung fallen viele Jugendliche durchs Raster.

Allein am Berufsschulzentrum Oschatz betrifft das zum Beispiel 16 Schüler. Die Grünen-Politikerin Barbara Scheller kennt sie alle und versucht zu helfen, wo sie kann: "Die Jungen haben einen Antrag an das Kultusministerium geschrieben. Sie bitten darum, dass ihre Schulzeit um ein Jahr verlängert wird. Sie wollen ihren Hauptschulabschluss machen. Er ist die Grundlage für jeden weiteren Bildungsweg. Ohne, dass ein Abschluss vorliegt, kann keine Ausbildung beginnen."

Das Ministerium verweist die Schüler an die Arbeitsagentur. Dort gibt es zwar spezielle Programme für junge Flüchtlinge, aber sie beinhalten keinen Schulabschluss. Integrationsministerin Petra Köpping geht allein in Sachsen von 3.500 Fällen aus. Umso dringender will sie eine Lösung für das Problem finden: "Das ist noch eine Baustelle. Das gebe ich zu. Aber wir sind dabei, mit mehreren Ministerien eine Konzeption zu entwickeln, wie man damit umgeht. Die ist so gut wie fertig. Ich warte ehrlich gesagt auf eine Entscheidung der Staatskanzlei."