In Leipzig arbeiten heute 250 Polizisten weniger als vor zehn Jahren. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat das kritisiert. Schließlich sei die Einwohnerzahl enorm gestiegen. Tatsächlich wurden bis 2013 Stellen abgebaut, seitdem aber wieder aufgebaut. Berücksichtigt man den veränderten Zuschnitt der Polizeidirektion arbeiten derzeit rund 70 Polizeibeamte weniger in dem Bereich als 2007.

Leipzig braucht mehr Polizisten

Im Schnitt ist ein Beamter für 291 Einwohner zuständig. In Dresden sind es 283. Der Unterschied scheint nicht gravierend zu sein.



In Leipzig gebe es aber mehr Kriminalität pro Kopf, wendet Enrico Stange ein, innenpolitischer Sprecher der Linkspartei: "Ich nenne die Eisenbahnstraße, das Rockermilieu, die Bandenkriminalität. Eine höhere Belastung durch Einbruch- und Wohnungseinbruchsdiebstahl. Dann hat Leipzig, so Ulbig und die CDU, ein viel stärkeres Problem mit gewaltbereiten Linksextremen. All das führt dazu, dass man eine höhere Anforderung an die Leipziger Polizei hat."

Im Einzugsgebiet der Polizeidirektion Leipzig sind im vergangenen Jahr 36 Prozent aller in Sachsen begangenen Straftaten verübt worden. Die Polizeidirektion verfügt aber nur über 28 Prozent aller Polizeibeamten, sagt Cathleen Martin, Chefin der Deutschen Polizeigewerkschaft Sachsen: "Fazit ist, dass Leipzig durchaus einen Mehrbedarf an Beamten hat. Der Freistaat Sachsen kann es sich aber momentan nicht leisten, alle Beamten nur in Richtung Leipzig zu schicken. Auch andere Dienststellen haben Bedarf. Die Straftaten steigen eigentlich sachsenweit an."

Bereitschaftspolizei wird im Streifendienst eingesetzt

Im Rosental hat ein Mann eine Joggerin vergewaltigt. Die Polizei konnte den Täter bisher nicht fassen. Bildrechte: dpa Tatsächlich bekommt die Polizeidirektion Leipzig seit Jahren die meisten Absolventen. Das ist aber offenbar nicht genug.



Von dem Vorschlag, den Stadtordnungsdienst Streife gehen zu lassen, hält Linken-Politiker Enrico Stange nichts: "In der Zwischenzeit sollten wir stärker darauf zurückgreifen, was ja schon gemacht wird, Bereitschaftspolizisten im Streifendienst einzusetzen."

Offenbar "Massives Sicherheitsproblem" in Leipzig

Auch Dirk Panter, der Fraktionsvorsitzende der SPD, will wieder Herr der Lage werden. Für die Regierungskoalition ist der Schlagabtausch zwischen dem SPD-Oberbürgermeister und CDU-Minister offenbar belastend. Panter sagt: "Dieses Rumgerechne ist völlig irrelevant. Wir haben ganz objektiv ein massives Sicherheitsproblem in Leipzig. Dafür müssen alle an einen Tisch."

Jung hat Innenminister nach Leipzig eingeladen