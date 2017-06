Sachsen G20-Gipfel mit regionalen Auswirkungen

In gut zehn Tagen treffen sich die Staats- und Regierungschefs der G20 in Hamburg. Schon im Vorfeld des Gipfels ist überall Unruhe zu spüren. An den Außengrenzen wird kontrolliert, Polizeihundertschaften versammeln sich in der Hansestadt und die linke und linksautonome-Szene fällt regional mit Protestaktionen auf. Erste Ermittlungen wegen Vorkommnissen laufen. Das Treffen wirft seine Schatten auch in Mitteldeutschland voraus.

von Anne-Marie Kriegel, MDR AKTUELL