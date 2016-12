So kommt es, dass auch Kriminalbeamte, die sonst keinen Streifendienst mehr tun, in den sächsischen Städten unterwegs sein werden. Einsatzschwerpunkt wird Leipzig sein. Allein dorthin schickt Sachsen 360 zusätzliche Bereitschaftspolizisten. Grund ist allerdings nicht die Angst vor Terror. Cathleen Martin sagt: "Die Schwerpunktbereiche Linksextremismus und Rechtsextremismus bleiben nach wie vor unter besonderer Beobachtung zu Silvester."



Und noch eine mitteldeutsches Sonderproblem hat Leipzig: So genannte Antänzer haben hier in diesem Jahr schon 350 Straftaten begangen. Um dieser Art von Taschendiebstahl an Silvester vorzubeugen wird beispielsweise der zentrale Augustusplatz besser ausgeleuchtet als sonst.