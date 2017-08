Neben 60 Zeugen hat der Untersuchungsausschuss bisher rund 10.000 Seiten Papier zusammengetragen. 25 Aktenordner voller Emails zwischen Justizministerium, Bildungsministerium, Staatskanzlei, Schulamt und so weiter. Da doppele sich ganz ganz viel, sagt Grünen-Obfrau Rothe-Beinlich. Vielleicht 20 oder 30 Blätter seien wirklich interessant. Aber man sehe eben zwischen wem, was wie hin und her gegangen sei, wer an welcher Formulierung was mitgewirkt habe.