Nelli Rühle hat den europäischen Autodiebstahlbanden den Kampf angesagt. Sie ist seit drei Jahren Leiterin der Sonderkommission KfZ beim sächsischen Landeskriminalamt. Rühle wirkt entschlossen und hat zudem Positives zu berichten. Das Bündeln der Polizei-Kräfte innerhalb der Soko habe zählbaren Erfolg gebracht. "Von den 3.700 Fällen 2012 konnten die Fallzahlen nachhaltig reduziert werden, im Jahr 2015 auf 3.087. Und auch der Trend 2016 zeigt, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Aktuell gehen wir davon aus, dass wir unter 3.000 Fälle dieses Jahr kommen."

Direktionen tauschen sich aus

Das sei gelungen, weil die Polizeiarbeit nun besser vernetzt sei. Informationen gingen nicht mehr so leicht verloren wie früher, sagt Nelli Rühle. Denn die 42 Mitarbeiter der Soko koordinieren den Austausch zwischen den sächsischen Polizeidirektionen: "Zum Beispiel führten Ermittlungen in Leipzig dazu, dass wir in einer Zerlegerhalle in Chemnitz mehrere Karosserien feststellen konnten. Der litauische Tatverdächtige konnte hier festgenommen werden und die Ermittlungen zu Hintermännern laufen weiter an."

Autos werden in Teile zerlegt

Doch um an diese zu gelangen, brauche es einen langen Atem. Denn die zumeist osteuropäischen Banden gehen arbeitsteilig vor. Es gebe einen Auftraggeber, der bestimmte Auto-Marken oder -Teile sucht, einen Dieb, der den Wagen ausspähe und startklar mache. "Als nächstes kommen Kurierfahrer, die angeworben werden, um die Fahrzeuge dann zu verbringen, teilweise werden sie auch zwischengeparkt in Zerlegehallen oder direkt auf Nimmerwiedersehen ins osteuropäische Ausland überführt und dort werden sie zerlegt. Nach unseren Erkenntnissen ist es für die Täter lukrativer, die Fahrzeuge in Teilen zu versetzen", erklärt Rühle.

Kooperation mit Polen und Tschechien

Um den Diebesbanden auf die Schliche zu kommen, arbeitet die sächsische Polizei mit polnischen und tschechischen Kollegen zusammen. In Prag konnten zum Beispiel gestohlene Betonmischer im Wert von über 300.000 Euro gefunden werden. Regelmäßig fahren sächsische Kriminaltechniker über die Grenze, um vor Ort Autoteile zu identifizieren.

Bürger sollen Autos gut sichern

Doch auch die Bürger selbst könnten mithelfen, Diebstähle zu erschweren, indem sie ihre Autos sicherten, betont die Kriminalistin. "Es gibt da sehr viele Möglichkeiten von der Lenkradkralle über Ganghebelsperren bis hin zu Transpondersystemen, die ein Wegfahren verhindern und programmierbar sind. Insgesamt muss man sagen: Was ein Täter nicht hat, wenn er ein Fahrzeug angreift, ist Zeit." Wer seine Fahrzeugelektronik sicher haben will, solle dies aber von einer Fachwerkstatt machen lassen, rät Nelli Rühle. So könne der Service auch weiterhin gewährleistet werden.