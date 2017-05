Nach der Solarworld AG ist nun auch Insolvenzantrag für die Konzerntöchter in Arnstadt und in Freiberg gestellt worden. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, haben die Geschäftsführungen der Solarworld Industrie Thüringen GmbH sowie die Konzerntochter im sächsischen Freiberg ebenfalls entsprechende Anträge beim Amtsgericht in Bonn gestellt.