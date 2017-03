Frauentag Sorbinnen kämpfen für traditionelle Namen

Ein kleiner Plausch am Morgen im Sorbischen Institut in Bautzen. Barbara Hoyer begrüßt Susanne Hose. Die bittet sie, Papier im Drucker nachzulegen. "Also wir verwenden, wenn wir uns ansprechen und siezen die üblichen sorbischen Formen für Frauen, also 'Hojerowa' und sie sagt zu mir 'Hosena'", erklärt Hose.

Sorben verloren im Dritten Reich viele Rechte

Die Endungen an den Namen zeigen an, dass die Frauen verheiratet sind. Sie gehören zu Herrn Hoyer und Herrn Hose. An ihren traditionellen Namen liegt den Sorben viel. Die Nationalsozialisten hatten versucht, die sorbische Minderheit zu "germanisieren" und sie unter anderem gezwungen, ihre Namen einzudeutschen.

In der Bundesrepublik haben die Sorben seit dem Jahr 2000 wieder das Recht, ihre Namen auch in sorbischer Sprache in offiziellen Dokumenten zu führen. Doch als Sorbinnen bei den Standesämtern beantragten, ihre Familiennamen in der sorbischen Form in die Dokumente aufzunehmen, wurde das abgelehnt.

Gerichte lehnen weibliche Form von Familiennamen ab

Der sorbische Rechtsanwalt und LINKEN-Landtagsabgeordnete Heiko Kosel schaut zurück: "Sorbinnen haben dagegen geklagt, am intensivsten in der Niederlausitz in Cottbus. Die ersten Entscheidungen sind im Jahr 2010 durch das Amtsgericht in Cottbus ergangen, negativ. Das heißt, die Berechtigung zur Führung der weiblichen Form des Familiennamens ist abgelehnt worden."

Auch die Berufung blieb für die Sorbinnen erfolglos. Denn das deutsche Namensrecht erlaubt diese Namensformen nicht. Argumentiert wurde unter anderem: Der Ehename müsse doch die Gleichheit und Identifizierbarkeit und die Zusammengehörigkeit der Ehepartner erkennen lassen.

Sorbinnen verwenden Familiennamen je nach Adressat

Das mag im Jahr 1900, als das BGB in Kraft trat, so gewesen sein, heute ist das schon längst nicht mehr so. Zum einen können Ehegatten heute ganz unterschiedliche Namen führen. Zum anderen ist es gerade im Sorbischen so, dass die weibliche Endung des Familiennamens nicht anderes als Zugehörigkeit ausdrückt. (Frau Hosena ist etwas plump übersetzt "Hose seine".)

Die Richter hat das bisher nicht überzeugen können. Und so nutzen Sorbinnen zwei Namen, je nachdem mit wem sie kommunizieren, erzählt Kulturwissenschaftlerin Hose: "Das heißt, wenn ich an die Domowina einen Brief schreibe, unterschreibe ich mit 'Susanne Hosena'. Schreibe ich aber einen Brief an den Oberbürgermeister zu Bautzen, unterschreibe ich mit 'Susanne Hose'. Wenn ich ein öffentliches Dokument unterschreibe, muss ich immer den deutschen Namen verwenden, weil in meinem Pass 'Susanne Hose' steht und nicht 'Susanne Hosena'."

Domowina fordert Ende von Namens-Diskriminierung

Diskriminierend findet das der sorbische Dachverband Domowina und setzt sich auf politischer Ebene dafür ein, dass die Frauen ihren sorbischen Familiennamen auch offiziell führen dürfen. Ziel sei, so Rechtsanwalt Kosel, "hier eine Klarstellung im Minderheitennamensänderungsgesetz herbeizuführen. Das wäre problemlos möglich, ist aber bisher nicht erfolgt."

Im vergangenen Jahr hat der Innenausschuss des Bundestages Experten zu dem Thema angehört. Nun müssten sich die Fraktionen dazu positionieren. Vielleicht erledigt sich das Anliegen der Sorbinnen aber auf anderem Weg. Diskutiert wird nämlich auf Bundesebene auch, das Namensrecht insgesamt zu liberalisieren, heißt es aus dem Bundesjustizministerium.