Schuld ist ein föderales Durcheinander. Seit 2006 ist Wohnungsbau Ländersache. Das heißt, was mit Fördermitteln für Wohnungsbau geschieht, bestimmen ganz allein die Landesregierungen. Der Bund darf sich nicht einmischen, hat aber den Ländern als Ausgleich für den Wegfall alter Mittel Finanzhilfen zugesagt. Die überweist er nun Jahr für Jahr, ohne auf ihre Verwendung Einfluss nehmen zu können.

Recherchen von MDR AKTUELL zeigen: Aus dem Sozialwohnungstopf des Bundes gab Sachsen im vergangenen Jahr rund 90 Millionen Euro aus. Etwa 70 Prozent davon gingen an Häuslebauer. Laut Bundesgesetz sollen damit eigentlich Wohnungen für sozial Schwache gefördert werden. Doch Sachsen unterstützt auch Menschen, die etwa das Doppelte des Statistischen Durchschnittseinkommens verdienen.



In seiner Richtlinie zur Wohnraumförderung hat der Freistaat festgelegt, dass auch Menschen mit einem Jahreseinkommen von bis zu 60.000 Euro von den Fördermitteln profitieren können. Für Familien hat das Land diese Grenze noch höher gesetzt. Sie liegt bei 100.000 Euro.



Alexander Kunze-Gubsch vom Innenministerium in Sachsen verteidigt die Fördermittelpolitik: "Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das sozial oder nicht sozial ist. Für uns ist es sozial, weil dort gerade einkommensschwache Familien profitieren."



Das heißt: Ein Ehepaar mit 90.000 Euro Jahreseinkommen definiert Sachsen als einkommensschwach und unterstützt es mit Fördermitteln für Sozialwohnungen.