Am 24. Januar wurde bekannt: Europaparlamentspräsident Martin Schulz wird Kanzlerkandidat für die SPD. Nur einen Tag später reifte in der 22-jährigen Katharina Litz eine Entscheidung: "Schulz war für mich der letzte Funke, der so der Auslöser war, dass ich tatsächlich gesagt habe: So, jetzt reiche ich meinen Mitgliedsantrag ein. Schulz ist halt jemand, der für Europa einsteht. Europa liegt mir sehr am Herzen, von daher ist er für mich ein absoluter Hoffnungsträger."

Auch Litz lacht über die Internet-Witze, die aus dem Kanzlerkandidaten Schulz eine Art Superhelden (oder auch "Sozen-Obama") machen. Der Studentin geht es aber nicht um den Coolness-Faktor: "Politisiert haben mich eigentlich hauptsächlich die Ereignisse des letzten Jahres. Ich betrachte diesen Rechtsruck mit großer Besorgnis, das Erstarken der AfD, die Trump-Wahl in Amerika, der Brexit in Großbritannien – das sind für mich alles klare Gründe, sich zu bekennen."

Identifikation in jedem Punkt muss nicht sein

Neuerdings SPD-Mitglied - auch dank Martin Schulz: Katharina Litz aus Erfurt. Bildrechte: Katharina Litz Europa sei für ihre Generation auch im Wahlkampf ein wichtiges Thema. Für Katharina Litz sogar so sehr, dass sie Internationale Beziehungen an der Universität Erfurt studiert. Zum Parteieintritt habe sie sich unabhängig von Freunden oder Bekannten entschlossen. Die organisierten sich lieber in sozialen Projekten oder Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International oder Greenpeace als in Parteien. "Manche Menschen sagen, dass sie sich nicht festlegen wollen, weil sie sich nicht in jedem Punkt mit der Partei identifizieren", erzählt Litz. "Ich finde aber: Das ist auch gar nicht notwendig."



Ihre Familie stand der SPD schon immer nahe. Trotzdem war Katharina Litz die erste, die sich zu einer Partei bekannt hat. Mit 14 hatte sie schon bei den JuSos, den jungen Sozialdemokraten, mitgemacht. Aber in die Partei einzutreten ist für viele Juso-Mitglieder nicht zwangsläufig.

Landesverbände freuen sich über Zulauf

Auffallend ist, dass vor allem junge Leute in die Partei eintreten. Die SPD-Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben nach eigenen Angaben im Januar doppelt oder sogar drei Mal so viele Mitgliederanträge wie in einem Durchschnittsmonat verzeichnet - die meisten nach dem "Schulz-Wochenende", wie Litz. Die Euphorie und die Leidenschaft hätten Katharina Litz mitgerissen, sagt sie lachend: "Ja, momentan ist der Trend ja sehr steigend. Die Frage ist, ob das jetzt auch so bleibt. Aber ich denke, dass wir schon realistische Chancen haben bei der Bundestagswahl im September." Aber ein Schritt nach dem anderen: Erstmal steht für Litz nun der erste Besuch in ihrem SPD-Ortsverein in Erfurt an.