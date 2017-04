Das Innenministerium in Sachsen bestätigte auf MDR-Nachfrage die Bedrohungslage gegen Prozessbeteiligte. Das Operative Abwehrzentrum der sächsischen Polizei habe dazu Ermittlungen aufgenommen. Am Montag war das Verfahren gegen vier Männer aus Kamenz, die den Flüchtling im Mai 2016 mit Kabelbindern an einen Baum gefesselt hatten, wegen "Geringfügigkeit" eingestellt worden. Ein Handyvideo, das die Ereignisse in Arnsdorf dokumentierte, sorgte damals bundesweit für Schlagzeilen. Das Opfer, ein irakischer Flüchtling, wurde elf Monate nach dem Vorfall vorige Woche tot in einem Wald gefunden. Er soll laut Obduktion an Unterkühlung gestorben sein.