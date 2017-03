Die deutschen Kernkraftwerke stehen im Westen. Warum soll der Atommüll also möglicherweise im Osten abgeladen werden? Diese Frage ist in der Debatte um den künftigen Standort eines Endlagers schon mal zu hören.

Schmidt: "Haben nie Sonderweg gefordert"

Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt. Bildrechte: MDR/ Katrin Tominski Für Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt ist das aber kein Argument: "Wir wollen eine Gleichbehandlung wie alle anderen Bundesländer auch, aber der Bezug sind nicht die Bundesländer, sondern die Gesteinsformationen, die betrachtet werden. Die sollten nach gleichen Kriterien ausgewählt werden. Wir haben nie einen sächsischen Sonderweg gefordert, das weise ich wirklich entschieden zurück."



Der Stein des Anstoßes ist aus Granit. Granit kommt auch in Sachsen vor. Als kristallines Gestein wird es neben Ton und Salz als geeignetes sogenanntes Wirtsgestein für Atommüll betrachtet. So empfahl es zumindest die Endlagerkommission im vergangenen Jahr. Weil Granit aber oft von wasserführenden Rissen und Klüften durchzogen wird, wird es als nicht so sicher wie Ton und Salz eingestuft. Die Atommüllbehälter müssten deshalb mit einer weiteren Barriere geschützt werden, etwa aus Kupfer oder Betonit.

Sachsen vermutet politischen Druck

Wissenschaftler hätten aus diesem Grund in verschiedenen Arbeitskreisen kristallines Gestein als Ort für Atommüllendlager schon ausgeschlossen, sagt CDU-Politiker Schmidt, "und jetzt auf politischen Druck, vor allem von Grünen- und SPD-geführten Bundesländern, ist jetzt kristallin wieder im Geschäft. Das ärgert mich und wenn ich die Mehrheitsverhältnisse anschaue, im Bundestag und auch im Bundesrat, werden wir wohl mit unseren Argumenten nicht durchdringen. Aber wir werden das dort mit einer Protokollerklärung noch einmal deutlich machen, wie bereits in der Endlagerkommission."

Dalbert: Sehe keine Benachteiligung

Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert. Bildrechte: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt/Rainer Kurzeder Auch Bayern hat kristalline Gesteinsformationen und sich im vergangenen Jahr dagegen ausgesprochen, diese als Endlagerstandorte in Betracht zu ziehen. Gewertet wurde das als Versuch, das eigene Bundesland von vornherein als mögliches Suchgebiet auszuschließen, so Claudia Dalbert, grüne Umweltministerin in Sachsen-Anhalt: "Dieser Versuch ist gescheitert und das ist auch richtig so, sonst hätten wir uns den ganzen mühsamen Prozess der Endlagersuchkommission sparen können."



Wird das Gesetz beschlossen, gelte das Prinzip der weißen Landkarte. Nach geeigneten Gesteinsformationen wird dann in ganz Deutschland gesucht. Auch Sachsen-Anhalt gehört zu den Ländern, die alle drei Wirtsgesteine haben, sagt Claudia Dalbert: "Insofern kann es zu uns kommen, es muss nicht zu uns kommen. Aber dafür haben wir ja genau diesen Prozess erarbeitet. Ich bin überzeugt, dass dieser Prozess auf einem guten Weg ist und sehe da jetzt auch nicht ostdeutsche Länder oder Sachsen-Anhalt in einer benachteiligten Position."

Olaf Möller, Staatssekretär im Thüringer Umweltministerium. Bildrechte: dpa Auch Thüringen käme von den Gesteinsvorkommen her in Betracht. Doch alte Bergbaustandorte und geologische Brüche sprächen gegen ein sicheres Endlager, so Olaf Möller, Staatssekretär im grün-geführten Thüringer Umweltministerium: "Thüringen hat ja auch mit einer bundesweit beschickten Untertagedeponie für toxische Abfälle schon ein Stück Verantwortung übernommen im bundesweiten Entsorgungskontext. Und Thüringen ist ja auch kein Land mit Kernenergie. Ein Stück weit würde ich die Verantwortung schon wegschieben wollen. Thüringen ist nicht die Müllhalde der Nation. Wir werden uns an entsprechender Stelle wehren."



Auch wenn die drei mitteldeutschen Umweltministerien sich austauschen: Eine ostdeutsche Einheitsfront gegen das Standortegesetz werde es nicht geben, so Möller.

So sollen ein künftiges Endlager für Atommüll mal aussehen. Doch bisher ist all das Theorie - denn noch immer läuft die Suche nach möglichen Standorten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK