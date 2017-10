Entlang der mitteldeutschen Stasiakten könnte man einen Marathon laufen. 47,3 Kilometer Akten lagern insgesamt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Jeweils rund vier Kilometer Akten liegen in den Thüringer Stasi-Außenstellen Gera, Suhl und Erfurt. Das wird aber wohl nicht so bleiben, erklärt Roland Jahn, der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde: "Wir haben im Moment eine Situation, dass alle zwölf Außenstellen, die wir in den östlichen Bundesländern haben, keine archivgerechte Lagerung möglich machen. Das heißt: Das Klima für die Bestandserhaltung ist nicht gegeben und auch nicht die Räumlichkeiten."

Kein Platz in Thüringer Staatsarchiven

Babette Winter, Staatssekretärin für Kultur und Europa in der Thüringer Staatskanzlei, im Thüringer Landtag. Bildrechte: MDR/Ulli Sondermann-Becker Für eine dauerhafte Konservierung brauchen die Akten also andere Archive. Nur wo? Eine Expertenkommission zur Zukunft der Stasi-Akten hatte vorgeschlagen, die Unterlagen der mittelfristig ins Bundesarchiv zu überführen. In den vorhandenen Thüringer Archiven sei jedenfalls kein Platz, meint die Thüringer Kultur-Staatssekretärin Babette Winter. Außerdem seien die Standorte der Archive ungünstig: "Unsere Landesarchivstandorte sind alle in den ehemaligen Residenzstädten, also Weimar, Gotha, Rudolstadt, Meinungen, Altenburg und Greiz. Die Standorte der Stasi-Unterlagenbehörden sind in Gera, Suhl und Erfurt. Von daher gibt es da keine Synergien."

Zentraler Neubau in Erfurt?

Auch der Leiter der Stasiunterlagenbehörde Jahn sieht das so, es bliebe nur ein An-, Um- oder Neubau. In jedem Fall aber nur ein Gebäude - aus Kostengründen. Das heißt, Jahn will die Lesesäle an den drei Thüringer Standorten erhalten, aber die Akten bündeln. "Und ich denke, dass wir da auch die bundesweite Bedeutung von Erfurt mit im Blick haben müssen. Gerade weil in Erfurt die erste Besetzung der Stasi-Dienststellen republikweit stattgefunden hat."

Roland Jahn, der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Bildrechte: dpa Am 4. Dezember 1989 hatten vor allem Erfurter Bürger die Stasi-Akten gerettet. Solche Geschichten will die Unterlagenbehörde künftig auch erzählen. Die Behörde will weg vom reinen Archiv, hin zum Gedenkstättenkonzept.



Thüringens Staatssekretärin Babette Winter kann sich durchaus vorstellen, die Stasi-Unterlagen des Bundes in die Thüringer Gedenkstättenlandschaft einzugliedern. Unter einer Bedingung: "Dass wir da dann auch ins Gespräch kommen, inwieweit zumindest auch ein Teil des BStU-Personals für diesen Bildungsaspekt, um zu lernen für die Demokratie und so weiter, zur Verfügung steht. Das wird eine Verhandlungssache sein, das weiß ich wohl."

Bürger wollen Akten online ansehen

Die Bürger möchten ihre Stasi-Akten vermehrt digitalisiert erhalten und nicht in die Leseräume der Archive kommen. Bildrechte: dpa Diese Forderung wird eine harte Nuss, denn im Moment will die Unterlagenbehörde vor allem Personal abbauen. 143 Mitarbeiter allein in Thüringen seien zu viel, meint Jahn. "Dass von den 8.000 Anträgen im letzten Jahr in Thüringen nur über 300 die Lesesäle benutzt haben, das heißt doch: Hier verschiebt sich was! Wir haben eine Digitalisierung, wo wir die Akten auch online bereitstellen. Das heißt der Service wird sich vollkommen verändern."



Im Lesesaal in Gera käme gefühlt einmal pro Woche wer vorbei – deshalb sollen alte Stellen nicht nachbesetzt werden. Ob es auch in 50 Jahren noch drei Unterlagenstandorte in Thüringen gibt, ist vor diesem Hintergrund fraglich.