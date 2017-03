Alle Straßen, die vor 2006 gebaut wurden, sollen keine Kosten mehr bei den Anwohner verursachen. Darauf hatte sich die rot-rot-grüne Regierung in Thüringen geeinigt. Und diese Einigung sollte nun zum Gesetz werden. Allerdings gab es verfassungsrechtliche Bedenken seitens der Kommunen.

Von einem Stichtag würden schließlich nur manche Bürger profitieren und andere nicht. Es droht Ungerechtigkeit! Und daran ist der Gesetzesentwurf schlussendlich zerbröselt. Eine Niederlage für Frank Kuschel, den innpolitischen Sprecher der Linken: "Innerhalb der Koalition gibt es ja ohnehin unterschiedliche Positionen zu der Frage. Der Koalitionspartner, der sich ohnehin schwer mit Veränderungen im Bereich Kommunalabgaben tut, hat diese Bedenken dann in den Mittelpunkt der Debatten gestellt."

Lachender Dritter beim gescheiterten Gesetzesentwurf ist die Thüringer CDU. Innenpolitiker Raymond Walk argumentiert, dass das, was rechtlich zulässig sei, um die Bürger beim Straßenausbau zu entlasten, längst schon die Regierung Lieberknecht veranlasst habe. Die bestehende Rechtslage zur Erhebung der Straßenausbaubeiträge habe sich nicht nur bewährt, sondern halte auch höchstrichterlichen Rechtssprechungen stand. Was den zahlreichen Betroffenen, insbesondere von der Linken versprochen und in Aussicht gestellt worden sei, sei schlichtweg nicht durchführbar.