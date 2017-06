Literaturfest Meißen Politiker streiten, ob aus einem Buch vorgelesen werden darf

"Unter Sachsen" heißt ein Buch, das in Sachsen gerade für heftige Diskussionen sorgt. Mehr als 40 Autoren gehen der Frage nach, warum gerade in Sachsen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus so stark ausgesprägt sind. Seit Anfang des Jahres läuft die Lesetour. Und in der kommenden Woche soll auch beim Literaturfest in Meißen aus dem Buch gelesen werden - und zwar im Rathaus. Weil das Buch sich auch kritisch mit den Zuständen in Meißen befasst, gab es Protest.

von Ine Dippmann, MDR AKTUELL