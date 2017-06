Hans-Joachim Münch macht es wie die Fledermaus. Um die Dinge zu erkunden, nutzt er Ultraschall. Seine Firma Sonotec entwickelt Prüfgeräte, deren Schallwellen auf verschiedenste Dinge gerichtet werden. Dann kann man erkennen, wie es unter der Oberfläche aussieht. Der Firmen-Chef erklärt: "Ein Prüfer prüft beispielsweise eine Brücke. Er sieht nach, ob die Schweißnähte noch in Ordnung sind." Auch an Atomkraftwerken oder bei Druckbehältern käme die Ultraschall-Methode zum Einsatz. Kleine Risse ließen sich mit Ultraschall hervorragend detektieren.

Münch hat mal als Tüftler in einem Keller in Halle begonnen. Inzwischen beschäftigt er 150 Mitarbeiter. Wachsen konnte seine Firma nur, weil der Staat die Ultraschall-Forschung unterstützt hat. Das Unternehmen erhielt immer wieder Geld aus dem "Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand".

Iris Gleicke (SPD) ist die Bundesbeauftragte für den Mittelstand. Bildrechte: dpa

Das Programm ist so gefragt, dass die Bundesbeauftragte für den Mittelstand, Iris Gleicke, es massiv aufstocken will. Sie sagt: "Wir sind bei 548 Millionen Euro und wollen in Zukunft auf 700 Millionen Euro gehen. Das wird in der nächsten Legislaturperiode mit Sicherheit eine große Rolle spielen." Man benötige die Unterstützung des Parlaments. Gleicke ist zuversichtlich. Schließlich interessierten sich die Abgeordneten sehr für das Programm.



Es gibt aber auch Kritik an der Forschungsförderung. Denn diese können nicht nur Firmen beantragen, sondern auch Hochschulen, wenn sie einen Unternehmer als Partner finden. Diese sogenannte Kooperationsförderung wird von den Hochschulen immer stärker genutzt.