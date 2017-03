Wir brauchen mehr Geld – das war die klare Botschaft von Thüringer Landräten an die SPD-Spitze auf dem Parteitag im November. Der konkrete Vorschlag: Ein 100 Millionen Euro schweres Investitionspaket für die Kommunen. So plötzlich wie der Parteitags-Vorschlag kam, hat die SPD damals versucht ihn in der rot-rot-grünen Koalition durchzusetzen.

Das führte erst zu Reiberein und schlussendlich zu einem Kompromiss. Und der wird nicht allen SPDlern schmecken. Das weiß auch Fraktionschef Matthias Hey: "Soweit wir eingesehen haben, dass es notwendig ist die kommunale Familie zu unterstützen, ist es aber auch wichtig, dass die kommunale Familie einsieht, dass es nicht möglich ist, mit zwei anderen Bündnispartnern, den Linken und den Grünen, das einfach mal so zu beschließen. Sondern die haben gesagt: 'Ok, wir machen das mit, auch in der Höhe' – auch darüber wurde ja gestritten – 'aber wir wollen Kriterien daran knüpfen.'"

Keine Pro-Kopf-Pauschale

Eine Pro-Kopf-Pauschale für jeden Einwohner, wie auf dem SPD-Parteitag gefordert, gibt es also nicht. Grüne und Linke lehnen so eine Pauschale ab, weil sie darin massive Nachteile für kleine Gemeinden sehen. Der kommunalpolitische Sprecher der Linken, Frank Kuschel, begründet das mit Erfahrungen durch vergangene Hilfspakete: "Beim letzten Mal betrug der Anteil 18,71 Euro pro Einwohner. Bei der Gemeindestruktur, die wir haben, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass von 849 Gemeinden 571 weniger als 1.000 Einwohner haben. Das heißt da sind weniger als 20.000 angekommen."

Und damit sei keiner Gemeinde geholfen, meint Kuschel. Im Verteilungsvorschlag zum Investitionspaket stehen deshalb jetzt konkrete Fördersummen für bestimmte Posten: Beispielsweise elf Millionen für die Denkmalpflege, sechs für Schwimmbäder oder eine Million für Tierheime. Städte und Gemeinden sollen dazu konkrete Projekte einreichen. Und sie sollen selbst mitbezahlen. "Weil ohne Eigenanteil, das ist unsere Erfahrung, ist bei solchen Förderprogrammen oftmals nur ein Mitnahmeeffekt da. Und dann ist klar: Können Einzelprojekte gemacht werden", meint Frank Kuschel.

Landkreise gegen starre Zweckbindung

Speziell bei den Landkreisen sorgt die starre Zweckbindung der Fördermillionen für Kritik. So meint beispielsweise Hans-Helmut Münchberg, der parteilose Landrat des Weimarer Landes: "Auch hier ist wieder dieses blöde politische Prinzip: Wer Geld in der Hand hat, sorgt möglichst dafür, dass der Eindruck erweckt wird, dass er das verteilt. Er ist der Herr des Verfahrens. Er ist der Gute. Das konterkariert die kommunale Selbstverwaltung."

Martina Schweinsburg (CDU) will, dass die Kommunen selbst entscheiden können. Bildrechte: dpa Schließlich wüssten die Kommunalpolitiker vor Ort am besten, wofür das Geld sinnvoll einzusetzen sei, sagt Münchberg. So sieht es auch der Thüringische Landkreistag. Dessen Präsidentin Martina Schweinsburg meint, die geplante Fördersumme für einzelne Bestandteile des Investitionspakets sei geradezu lächerlich. So schreibt sie in einer Mail:

Da steht beispielsweise thüringenweit eine Million für Barrierefreiheit in Kommunen zur Verfügung. Dafür kann man gerade mal Hinweisschilder kaufen. Zumal jede der Fördersummen auf zwei Jahre aufgeteilt werden soll. Martina Schweinsburg, Landkreistag Thüringen

Reichlich Diskussionsbedarf für die kommende Woche, denn da wird der Thüringer Landtag den Entwurf zum Investitionspaket beraten. Viel Zeit für Nachbesserungen bleibt nicht, denn bereits im Juni soll das erste Geld an die Kommunen fließen.