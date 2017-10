Sie sitzen und sitzen und sitzen. Auch gestern wieder tagte der Thüringer Haushaltsausschuss von morgens bis spät in die Nacht. Derart zähe Haushaltsverhandlungen hat es in Thüringen noch nie gegeben. Rot-Rot-Grün verzweifelt am Vorgehen der CDU, das Mike Huster, der haushaltspolitische Sprecher der Linken, so erklärt: "Anders ist diesmal, dass die CDU dieses Verfahren extrem intensiviert, mit der Drohung beim kleinsten Verfahrensfehler vor das Verfassungsgericht zu ziehen. Und Ziel ist, erklärtermaßen durch die CDU, dass der Haushalt nicht mehr in diesem Jahr beschlossen wird, sondern im nächsten Jahr."

Kleinigkeiten ganz groß

Aus den nicht-öffentlichen Haushaltssitzungen hört man, dass die CDU systematisch jeden noch so kleinen Haushaltsposten hinterfragt, jeden Posten von wenigen hundert Euro, wobei der Doppelhaushalt insgesamt 21 Milliarden Euro umfasst. Die CDU-Politiker kommen dafür sogar im Schichtbetrieb in den Ausschuss. SPD-Fraktionschef Matthias Hey meint, das rieche nach etwas: "Wir haben das Gefühl, dass es nicht mehr um Inhalte geht, sondern darum, dass man als Opposition sagt, wir haben eine andere Idee, wie man Haushalt gestalten soll. Es geht offensichtlich darum, Prozesse in die Länge zu ziehen und sehr viel Papier zu verursachen. Und dass man vielleicht wegen eines fehlenden Protokolls oder einer einzelnen Seite versucht, den gesamten Haushalt zum Kippen zu bringen."

Zermürbung als Strategie?

Die Protokolle der Mammutsitzungen sind hunderte Seiten dick, die Landtagsverwaltung kommt mit dem Schreiben kaum nach. Ein mangelhaftes Protokoll wird von Rot-Rot-Grün deshalb so gefürchtet, weil bereits das Vorzeigeprojekt Gebietsreform daran vor Gericht gescheitert ist. Würde der Doppelhaushalt ebenfalls wegen Protokollfehlern scheitern, wäre Thüringen finanziell gelähmt, und das in einem Kommunalwahljahr. "Wenn jetzt jemand von der Opposition meint, er müsse den Regierungsparteien zeigen, wo der Frosch die Locken hat und so lange fragen, bis die quasi von den Protokollen her nicht mehr durchkommen, dann ist das kein faires politisches Mittel."

Die Linke spricht von einer Chaos-Strategie von CDU-Chef Mike Mohring. Die CDU will trotz mehrfacher Nachfrage weder bejahen noch verneinen, dass es diese Strategie gibt. Stattdessen sagt der finanzpolitische CDU-Sprecher Maik Kowalleck: "Unsere Strategie ist, dass wir hier für das Land einen guten Haushalt verabschieden können. Deshalb werden wir auch entsprechende Anträge stellen."

Das sagt die CDU zu den Vorwürfen

Und um die eigenen Anträge inhaltlich unterfüttern zu können, frage man jetzt tausendfach nach. Auch weil Rot-Rot-Grün auf kleine Anfragen im Parlament zögerlich reagiere, sei das Nachfragen im Haushaltsausschuss jetzt Parlamentarierpflicht. Die CDU sucht zudem Sparpotenziale, um eigene Ideen zu finanzieren. "Die Haushaltsberatungen sind jetzt noch nicht abgeschlossenen, deswegen werden wir die ausstehenden Einzelpläne noch beraten und dann legen wir unsere Vorschläge auf den Tisch, die Vorschläge für dieses Land!"

Hinter vorgehaltener Hand hat die CDU ankündigt in der abschließenden Plenardebatte zum Haushalt das Parlament mit Änderungsanträgen zu überfluten. Rot-Rot-Grün feilt deshalb an einem Notfallplan, eine Terminverschiebung der Debatte oder eine zusätzliche Sitzungswoche im Dezember werden diskutiert. Andernfalls droht ab Januar Unsicherheit für alle Stellen, die auf die Steuergelder warten.