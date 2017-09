Die kürzeste Verbindung zwischen Anfangs- und Endpunkt ist eine gerade Linie. Die Linie der Stromtrasse Südlink dürfte demnach Thüringen nur streifen. So ist es aber nicht, denn die vom Netzbetreiber favorisierte Trasse ist keine Gerade, sondern eine Schlangenlinie, mit einem großen Schlenker mitten durch Thüringen. Dafür hat Infrastrukturministerin Birgit Keller wenig Verständnis.

Sie wolle Transparenz von den Unternehmen haben, warum sie zu welchen Korridoren kämen. Die klaren Kriterien würden aus Sicht des Ministeriums am Ende nur dazu führen können, dass ein Korridor betrachtet werde, der demnach außerhalb von Thüringen liege, so die Ministerin.

Das Thüringer Infrastrukturministerium hat deshalb im Mai einen alternativen Korridor ausgearbeitet. Diese Trasse soll westlich von Kassel verlaufen und somit weit weg von Thüringen. Der Vorschlag wurde inzwischen von der Bundesnetzagentur als gleichwertige Diskussionsgrundlage angenommen: Was nichts anderes heiße, als dass der jetzt in die Grobplanung mit einbezogen werde.



Diese Grobplanung solle am 20. November abgeschlossen sein. Das Infrastrukturministerium rechne damit, dass vielleicht dann im März 2018 mit den normalen Planungsverläufen begonnen werde.