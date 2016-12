So könnte die von Tennet geplante Stromtrasse verlaufen. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

Der Antrag des Netzbetreibers Tennet soll erst im Frühjahr kommen. Zuvor hat Tennet noch kräftig in der Bevölkerung Werbung gemacht. Monatelang ist man dazu durch die betroffenen Regionen getourt. In dieser Zeit konnte jeder Bürger Einspruch erheben. Das freiwillige Beteiligungsverfahren sei nun abgeschlossen, lässt eine Sprecherin von Tennet mitteilen. "Fachgutachter prüfen jetzt jeden Hinweis – und jeder einzelne wird beantwortet", verspricht das Unternehmen. Das könne allerdings eine Weile dauern, heißt es. Im ersten Quartal soll der Antrag an die Bundesnetzagentur gehen.



Mehr gebe es dazu auch noch nicht zu sagen, heißt es bei Tennet. Zumindest in Thüringen ist man guten Mutes, die Trasse im Freistaat verhindern zu können. Eigentlich müssen sich solche Strombrücken an der Luftlinie zwischen Anfangs- und Endpunkt orientieren. Nach derzeitiger Planung macht die Trasse aber einen Ostschwenk nach Thüringen. Solange das offizielle Verfahren durch die Bundesnetzagentur aber noch nicht eröffnet ist, kann der Freistaat erstmal noch nichts weiter ausrichten.