Nach dem Fall al-Bakr So will Sachsen Selbstmorde im Gefängnis verhindern

Wie weit darf der Schutz eines Gefangenen gehen, den man für selbstmordgefährdet hält? Diese Frage hat gerade wieder Ex-Manager Thomas Middelhoff aufgeworfen. In seinem Buch schreibt er, dass er in der Untersuchungshaft über Wochen alle Viertelstunde kontrolliert worden sei, auch nachts. Das habe letztlich seine Gesundheit ruiniert. Im Fall des mutmaßlichen Terroristen Al-Bakr in Sachsen war die Kontrolle nicht so eng – er erhängte sich vergangenes Jahr in seiner Zelle in der JVA Leipzig.

von Ine Dippmann, MDR AKTUELL Landeskorrespondentin für Sachsen