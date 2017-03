Auch Sachsens Beamte, Richter, Staatsanwälte, Polizisten und Schulleiter sollen in diesem Jahr zwei und im nächsten Jahr 2,35 Prozent mehr verdienen. Das sächsische Kabinett hat sich schon Anfang März darauf verständigt, die lineare Erhöhung, die für den öffentlichen Dienst ausgehandelt wurde, 1:1 zu übernehmen.

Alle sollen ja zwei Prozent mehr bekommen und die unteren mindestens 75 Euro. Das kann natürlich in einer niedrigen Besoldungsgruppe drei oder vier Prozent ausmachen.

Dieser soziale Ausgleich sei aber wichtig, heißt es dagegen von der Gewerkschaft der Polizei, die heute mit am Tisch sitzt. Viele Polizei- und Justizbeamte befinden sich in den unteren Besoldungsgruppen.

In höheren Einkommensgruppen gibt es andere Interessen. Dort sollen die besser versorgt werden, die schon länger auf einem Posten arbeiten. Im öffentlichen Dienst wird dafür eine extra Erfahrungsstufe im Tarifsystem eingeführt. Etwas Adäquates wollten die verbeamteten Richter in Sachsen auch, sagt Reinhard Schade, Vorsitzender des Sächsischen Richtervereins:

Wir sind offen für die Verhandlungen. Uns schwebt schon vor, eine zusätzliche Erfahrungsstufe - vielleicht kann man in einzelnen Bereichen die Erhöhung anders gestalten.

Konkrete Vorstellungen, wie das aussehen könne, habe man noch nicht, erklärt Schade. Wie die anderen Interessensvertreter der Beamten, etwa der DGB, warte man nun darauf, welche Zahlen Finanzminister Georg Unland heute auf den Tisch legen wird. Der lässt sich vor den Tarifgesprächen nicht in die Karten schauen. Hauptsache, alles entspreche den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, sagt Jens Michel, finanzpolitischer Sprecher der CDU Fraktion im sächsischen Landtag:

Besoldung ist im Moment etwas mehr eine Mathematikaufgabe, aber wie das aussehen wird, ist im Moment nicht absehbar. Aber ich habe die Interessenvertreter der Beamten so verstanden, dass sie letztendlich auch schon wissen, dass man verschiedene Varianten abprüfen muss, damit es alles verfassungsgemäß ist.

Die Lösung, die der Finanzminister heute präsentiert, wird in den kommenden zwei Wochen in den Interessensverbänden nachgerechnet werden. Schon Anfang April ist die nächste Gesprächsrunde zur Beamtenbesoldung in Sachsen geplant.