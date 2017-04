Pflegekinder sind oft traumatisiert und stammen aus schwierigen Verhältnissen. Werden sie im frühen Kindesalter an eine Familie vermittelt, ist das oft weniger ein Problem als dann Jahre später in der Pubertät.

Eine Herausforderung, die auch Alexander Kirchgässner immer wieder viel Kraft abverlangt. "Wir haben über die Jahre unseren Freundeskreis sehr dezimiert. Es sagt dir zwar keiner ganz ehrlich, aber es ist so und das geht vielen so", sagt Kirchgässner, und weiter: "Wir haben halt gemerkt, dass alle Pflegeeltern das gleiche Problem haben und überlegt: Was können wir denn tun?"

Für potentielle Pflegeeltern ist so eine Plattform extrem wichtig - diese Erfahrung hat zumindest Ellen Wietschel vom Jugendamt Eisenach gemacht. "In einer Stadt wie Eisenach, die ja nicht so sehr groß ist, läuft ganz viel über Mund-zu-Mund-Propaganda." Professionelle Werbung habe dem Amt in den vergangenen Jahren dagegen nicht viel gebracht.