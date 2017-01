Hochschulen in Thüringen Was ist dran am Spitzenplatz?

In Zeiten von Massenstudiengängen, Verschulung des Hochschulsystems und der Umstellung auf Bachelor- und Masterabschlüsse ist es eher besonders, wenn der Professor den Namen einzelner Studierende kennt. An Thüringer Universitäten gibt es dazu wohl noch am ehesten die Chance. Hier muss ein Uni-Professor im Durchschnitt nur 47 Studierende betreuen.

Kleinteilige Universitätslandschaft

In Nordrhein-Westfalen sind es mehr als doppelt so viele. Aber wie kommt Thüringen an die Spitzenposition? Das hat unter anderem strukturelle Gründe, erklärt Thomas Scharff von der Landesrektorenkonferenz. Er ist Rektor an der Technischen Universität Ilmenau und weiß, kleine Unis bedeuten automatisch auch bessere Betreuung. Scharff sagt: "Das heißt also, rein von der Struktur her ist es so, wenn sie eine kleinteilige Universitätslandschaft haben, so wie das bei uns der Fall ist, ist per se schon die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein besseres Betreuungsverhältnis haben aus dem eben genannten Grund, schon mal höher."

Spitzenplatz bald weg?

Außerdem bietet Thüringen besonders viele betreuungsintensive Studiengänge an, wie etwa Maschinenbau, das theologische Seminar in Erfurt oder die Musikhochschule in Weimar. Dass der Freistaat seine Studierende so gut betreut, freut Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee: "Dann haben wir auf der einen Seite ein Argument: Kommt her, ihr werdet hier gut betreut. Denn in Thüringen spielt die Hochschullandschaft für die zukünftige Entwicklung eine ganz entscheidende Rolle. Und zum anderen muss man sagen, wir bewegen uns in eine Richtung, wo wir wahrscheinlich dann irgendwann auch den ersten Platz vielleicht verlieren können."

Stellenabbau droht

Denn Thüringen hat sich verpflichtet, bis 2025 im öffentlichen Dienst Stellen abzubauen. Das betrifft auch die Universitäten. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sieht die Situation eher nüchtern. Thomas Hoffmann von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft sagt: "Thüringen ist sozusagen der Einäugige unter den Blinden. Weil die Betreuungsrelationen in Deutschland insgesamt grottenschlecht sind. Und sie haben sich in den letzten Jahren nochmal deutlich verschlechtert."