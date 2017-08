Infrastruktur Thüringer Kommunen wollen mehr Geld für Straßenbau

Es geht um Straßen, Gehwege oder Haltestellen. Die sind in Thüringen in schlechtem Zustand. 250 Millionen Euro mehr hätten 2016 investiert werden müssen. Doch die Kommunen haben das Geld nicht. Bernhard Schäfer, stellvertretender Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes, spricht von Investitionsstau: "Deswegen ist die Forderung, dass dringend eine Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs erfolgen muss. Damit wir den Investitionsstau, den wir seit Jahren vor uns herschieben und der immer größer wird, abbauen. Das können wir nur, wenn wir mehr Geld vom Land bekommen."

Schlaglöcher und gesperrte Brücken

Viele Straßen in Thüringen sind dringend sanierungsdürftig. Bildrechte: Colourbox.de Also, weiter zum Land. Es sind Ferien, auch für den Abgeordneten Frank Kuschel. Der kommunalpolitische Sprecher der Linken Fraktion im Landtag hat in seinem Hotel Kaffee bestellt. Wie er so in seiner Tasse rührt, ist ihm anzusehen, dass er den Investitionsstau größer werden sieht, die Schlaglöcher und gesperrten Brücken sind ihm bekannt. Ganz schwarz will er trotzdem nicht malen. Die Autobahnen seien zum größten Teil saniert. "Da gibt es ein bisschen mehr Geld für die Landesstraßen, aber der Investitionsstau ist da. Das müssen wir mit den Kommunen weiter diskutieren. Es wird also mehr Geld zur Verfügung stehen, ausreichend sicherlich nicht."

Land stellt Geld in Aussicht, aber reicht das?

66 Millionen Euro mehr sollen es im kommenden Haushalt für den kommunalen Finanzausgleich sein. 66 Millionen gehen dabei vom Land an die Kommunen. Eine Summe, die gigantisch klingt und doch klein ist. Zumal sie nicht nur für die Straßen ist. Kuschels Lösungsvorschlag lautet Gebietsreform. Die Zusammenlegung mehrerer Kreise und Gemeinden soll Geld in den Verwaltungen sparen, den Investitionsstau abbauen. Doch die Reform droht zu platzen.

Egon Primas ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Thüringer CDU. Dass die Kommunen kein Geld für ihre Straßen haben, sei schlimm. Unterwegs in Nordhausen erklärt er: "Erstmal ist es wichtig, dass wir Gelder kriegen und die Planungen laufen. Dass Ingenieurleistungen eingekauft werden können, dass man eine Planung für den Straßenbau hinbekommt." Die Kommunen wüssten genau, was am nötigsten und wichtigsten sei. Von Erfurt aus könne man es überhaupt nicht einschätzen.

Hanglagen machen Straßen teuer

Jens Triebel, Oberbürgermeister von Suhl Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Denn die Gegebenheiten in Thüringen sind sehr unterschiedlich. Suhls Oberbürgermeister Jens Triebel sitzt in seinem Büro im siebten Stock. Vor seinem Fenster erhebt sich ein steiler Hang, über und über bewaldet. Für den OB ist der Straßenausbau ein Reizthema. Die Straßen in Suhl müssen einiges aushalten. "Gerade im Straßenbau sind es Sonderbauwerke, die die Kosten für Straßen extrem in die Höhe schnellen lassen. Das heißt die Stützmauern, die wir in den letzten Jahren bauen mussten, weil wir massive Hangrutschungen hatten und dergleichen, die gehen schnell in die Millionen. Das kann sich keiner vorstellen."

Vom Land fordert auch der Oberbürgermeister mehr Geld. Allein für die Straßen in Suhl bräuchte er knapp zwei Millionen Euro im Jahr.