Klingt vernünftig. Schaut man allerdings zum Beispiel in die Abfallsatzungen von Eisenach, Jena oder Erfurt findet sich nirgends so ein falscher Anreiz gegen Recycling. Zu den 51 Seiten Gesetzesentwurf meint Ralf Rusch vom Gemeinde- und Städtebund Thüringen deshalb: "Das ist auch in den bisherigen Gebührensatzungen so, so dass ich glaube, dass gravierende Veränderungen von dem Gesetzentwurf nicht zu erwarten sind."

Stattdessen wünscht sich die Recyclingbranche eine "Gelbe Tonne Plus" - eine Plastiktonne also, in die mehr Stoffe dürfen als bisher. "Ich will es an einem Beispiel konkret machen: Weshalb darf das aus Polypropylen bestehende Kinderspielzeug nicht in die gelbe Tonne wandern? Weil es nicht als Verpackungsabfall lizensiert ist. Und die Kostenträgerschaft für den Recyclingprozess nicht sichergestellt ist. Hier müssten Kommunen handeln", erklärt Kossack.