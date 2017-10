Ellinger verweist darauf, dass Thüringen längst ein AGG hat – ein Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Dieses AGG reiche aus, argumentiert auch die oppositionelle CDU. Dass Rot-Rot-Grün nun ethnische und religiöse Diskriminierung zusätzlich per Gaststättengesetz verboten hat, findet Andreas Bühl ideologiegetrieben. Der CDU-Abgeordnete verweist auf den Inhalt des bestehenden AGG: "Es gibt ja noch sexuelle Diskriminierung und andere Punkte, das ist alles dort normiert. Im Gaststättengesetz hat sich die rot-rot-grüne Landesregierung zwei Punkte rausgegriffen, die natürlich gut in deren Konzept passen und versucht, noch mal zusätzlich Druck auf die Gastwirte auszuüben."

Druck auf Gastwirte und Türsteher? Das sei so gar nicht das Ziel des Gesetzes, betont Knut Korschewsky von den Thüringer Linken. Es gehe um Rechtssicherheit, denn Diskriminierung habe an der Diskotür eine eigene Spezifik und deshalb brauche es ein eigenes Gesetz – gerade in Anbetracht verstärkter Zuwanderung. "Für uns ist das Wichtige: Jede Diskriminierung ist eine zu viel. Und wir sind konfrontiert mit einer Situation, da war vor zwei oder drei Jahren noch nicht darüber nachzudenken, dass sie jetzt in dieser Häufigkeit auftreten kann. Und wir wollen dem natürlich auch entgegentreten." Im Endeffekt sei das auch ein Schutz für die Türsteherinnen und Türsteher. Diese könnten im Vorfeld geschult werden, damit sie wüssten, wie sie damit umgehen, so Korschwesky weiter.

In Hessen und Niedersachsen gebe es ähnliche Gesetze und dort hätten sich die Türsteher für deshalb erfolgte Schulungen bedankt. Der Thüringer Ableger des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft wirkt dagegen wenig dankbar – Landeschef Wolfgang Kestner regt sich aber auch nicht auf, denn Diskriminierung aus ethnischen Gründen sei ohnehin kein Thema in der Branche.



Die Ordnungsämter haben dagegen deutliche Probleme mit dem neuen Gesetz, berichtet CDU-Mann Bühl. Er verweist auf das SPD-regierte Jena: "Die Stadtverwaltung Jena hat uns zurückgemeldet, sie können das mit ihren Ordnungsamtskräften überhaupt nicht umsetzen. Weil im Endeffekt ja auch Aussage gegen Aussage steht in so einem Fall. Wenn jemand an der Tür von einem Türsteher abgewiesen wird und im Nachgang behauptet derjenige, der abgewiesen wurde, weil er alkoholisiert war oder irgendwas anderes, er sei wegen seiner Religion abgewiesen worden. Wie will man das auswerten?"