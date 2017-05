Martin Truckenbrodt kämpft für mehr fränkisches Selbstbewusstsein bei den Südthüringern. Hier steht er am Aussichtspunkt "Frankenblick" vor der Triniushütte bei Rauenstein. Ungefähr da, wo der Raps gelb leuchtet, beginnt Bayern. Bildrechte: MDR/Ludwig Bundscherer

An eine tatsächliche Abspaltung gen Bayern glaubt selbst der Verein Henneberg-Itzgrund-Franken eigentlich nicht. Vielmehr solle das Volksbegehren die fränkische Identität der Südthüringer endlich thematisieren, sagt Martin Truckenbrodt. "Die Menschen überlegen sich schon: Wieso werden die Coburger als Franken in Bayern bezeichnet und wir als Thüringer in Thüringen, obwohl wir denselben itzgründischen Dialekt sprechen?"



Neben der Identitätsfrage will der Verein aber auch ganz greifbare Dinge vorantreiben. Neueste Idee: Südthüringen soll dem starken Wirtschaftsraum "Metropolregion Nürnberg" beitreten. Dafür wirbt der Verein massiv bei Landräten und neuerdings auch mit einer Veranstaltungsreihe.