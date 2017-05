Wer in Bus oder Bahn wiederholt schwarz fährt oder etwas im Laden stiehlt, der bekommt vom Gericht oft eine Geldstrafe. Kann sie nicht gezahlt werden, geht es ins Gefängnis. Zwar ist die Haft oft nur wenige Tage kurz, dennoch muss sie geleistet werden. Eine andere Möglichkeit sind gemeinnützige Dienste. Sie werden in Thüringen immer häufiger angetreten, um Geld- und Haftstrafen aus dem Weg zu gehen.

Thüringens Justizminister Dieter Lauinger (Bündnis90/Die Grünen) Bildrechte: dpa

45.400 Hafttage konnten in Thüringen 2016 so vermieden werden. Justizminister Dieter Lauinger wertet diese Entwicklung als Erfolg: "Wahrscheinlich hängt es an der Bereitschaft der Menschen, diese gemeinnützige Arbeit oder Arbeitsstunden auch zu machen. In den Vorjahren war es oft ein Problem, dass wir doch zum Mittel der Haft greifen mussten, wenn die freiwilligen Arbeitsstunden nicht geleistet wurden."