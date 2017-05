Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat Großunternehmen vorgeworfen, ihre Standorte im Osten zu benachteiligen. Der CDU-Politiker sagte MDR AKTUELL, Entlassungen oder Standort-Schließungen seien im Osten leichter durchsetzbar. Es gebe keine faire Bewertung sächsischer Niederlassungen. Sie müssten sich an Kosten im Ausland messen lassen. Entscheidungen würden fernab der Realität getroffen. Tillich verwies auf den kanadischen Schienenfahrzeughersteller Bombardier und das Unternehmen Linde, die ihre Standorte in Sachsen infrage stellten.

Tillich mit Kanzlerin Merkel und dem damaligen Bundespräsidenten Gauck bei der Einheitsfeier in der Dresdner Frauenkirche. Bildrechte: dpa

Einen Trend zum Rückzug beobachtet Tillich auch beim Sponsoring, Kultur und Sport im Osten litten darunter. "Große Unternehmen fördern immer mehr am Heimatsitz. Die Politik darf nicht zulassen, dass privates Engagement nur noch dort erfolgt." Mit Hinweis auf den ostdeutschen Fußball sagte Tillich: "Man muss sich schon auf der Zunge zergehen lassen, dass jetzt gerade so eine heftige Kritik an RB Leipzig geübt wird."