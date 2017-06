Polternd, mit rotem Kopf, stellte sich Lutz Trümper mitten im Wahlkampf gegen seine Partei. Als Oberbürgermeister wollte er unbedingt seinen Standpunkt klar machen, wie schwierig die Aufnahme so vieler Flüchtlinge war. Als wenn Spitzenkandidatin Katrin Budde mit dem Umfragetief nicht genug zu kämpfen hätte, trat Trümper im persönlichen Streit aus der SPD aus. Dass er jetzt wieder eintreten möchte, ist ein heißes Eisen. Das zeigt sich daran, dass aus dem Ortsverband keiner etwas vor dem Mikrofon sagen möchte. Der Magdeburger Vorsitzende Falko Grube fasst die Stimmung so zusammen: "Es gibt einen Gutteil, die froh sind, dass er zurückkommt, die sagen, das ist ein so profilierter Mann, der die Geschicke der Stadt als Oberbürgermeister schon lange bestimmt. Der gehört zurück in die SPD. Aber es gibt auch eine Reihe von Stimmen, die das kritisch sehen, weil der Austritt uns damals im Landtagswahlkampf nicht eben geholfen hat."

Die Gegner fehlen nicht

Das ist noch freundlich formuliert. Manch einer war mächtig wütend auf den Oberbürgermeister und möchte ihn auch heute nicht wieder in der Partei haben. Solche Stimmen kennt die Juso-Vorsitzende in Sachsen-Anhalt, Tina Rosner: "Also ich glaube, dass das bei vielen Leuten noch sehr präsent ist. Viele haben einen engagierten Wahlkampf gemacht und hatten das Gefühl, dass es wenig hilfreich oder sehr schädlich war, dass es Debatten gab, die man in dem Moment nicht brauchte und die vielleicht auch nicht berechtigt waren."

Die Jusos, Jugendorganisation der SPD, und Lutz Trümper - das war immer ein schwieriges Verhältnis. "Das ist die Gleichstellung gewesen, Minderheitenpolitik, gerade auch im Bereich Asyl und Flucht hatten wir ganz viele Themen, wo wir nicht mit ihm einer Meinung waren. Und für uns war vor allem ein Problem, dass wir wenige inhaltliche Debatten mit ihm hatten und nicht das Gefühl, ihn greifen und mit ihm diskutieren zu können." Die Jusos erwarten, dass Trümper sich dem künftig stellt.

Trümper will SPD wieder stärken

Trotz aller Kritik: Viele SPD-Mitglieder schätzen ihn, der als Oberbürgermeister für die Kommunen kämpft, nicht nur in Magdeburg bekannt und beliebt ist. Er sei im Herzen immer Sozialdemokrat geblieben, sagte Trümper vor zwei Wochen, als er seinen Aufnahmeantrag abgab. Warum dann gerade jetzt? "Weil die SPD in der öffentlichen Diskussion scheinbar wieder auf dem absteigenden Ast ist. Und ich glaube, dass das völlig unberechtigt ist. Und da möchte ich meinen Teil leisten, dass die SPD wieder den Stellenwert bekommt, den sie verdient hat."

Ein "Trümper-Effekt" ist nun sicherlich nicht zu erwarten. Aber kann ein Wiedereintritt so viel nützen, wie der Austritt geschadet hat? Falko Grube, Magdeburger SPD-Chef: "Ob man das jetzt in voller Gänze wiedergutmacht, ich glaube, das ist eine müßige Diskussion. Die Frage für die SPD ist: Passt er zu uns? Ich glaube ja, er passt weiterhin zu uns. Er wird auch weiter ein streitbarer Geist sein. Wir wissen, mit ihm kaufen wir uns keinen Ja-Sager ein." Das sei aber in der SPD nichts Verwerfliches.