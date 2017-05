Vier Jahre lang lernen Grundschüler in Mitteldeutschland zusammen - danach müssen sie sich für eine weiterführende Schule entscheiden.

Vier Jahre lang lernen Grundschüler in Mitteldeutschland zusammen - danach müssen sie sich für eine weiterführende Schule entscheiden. Bildrechte: IMAGO

Schulreform Sächsische Schüler stimmen über Grundschulzeit ab

Die weiterführende Schule entscheidet bei vielen Kindern bereits, was sie später beruflich machen und wie viel Geld sie verdienen. Diese Entscheidung fällt in Mitteldeutschland schon nach der vierten Klasse. Viel zu früh, heißt es immer wieder. In Sachsen setzt sich der Landesschülerrat seit Jahren mit dem Thema auseinander und lässt jetzt die Schüler darüber abstimmen.

von Carolin Fröhlich, MDR AKTUELL