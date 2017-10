Die Flagge mit dem griechischen Buchstaben Lambda ist Erkennungszeichen der Identitären Bewegung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Argumentationsstrategie: betont harmlos. Das Ziel: die Mitte der Gesellschaft erreichen. In ganz Deutschland gibt es etwa 400 Identitäre, 50 leben in Sachsen-Anhalt. In Magdeburg, im Harz und vor allem: in Halle. Hier gilt die Gruppe Kontrakultur als Ideenschmiede.



Beobachtet werden sie von Verfassungsschützer Hilmar Steffen. "Die Kontrakultur in Halle ist auch bei den Identitären Bewegungen im gesamten Bundesgebiet mit Personen präsent", erklärt er. "Sei es die Besetzung des Brandenburger Tors. Oder bei anderen Aktionen, bei der Teilnahme der großen Demonstration am 17. Juni in Berlin."