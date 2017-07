Kita-Gebühren Mitteldeutschland Eltern schulden Städten mehrere Millionen Euro

Ein Kita-Platz ist mancherorts nicht nur schwer zu bekommen, sondern kostet auch ziemlich viel Geld. Wer sein Kind in Leipzig in einer städtischen Krippe unterbringen will, muss dafür zum Beispiel rund 210 Euro zahlen. In Erfurt sind sogar bis zu 400 Euro fällig. Einige Eltern können oder wollen das nicht zahlen. Bei vielen Kitas in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stapeln sich daher die unbezahlten Rechnungen. Das Geld fehlt dann in den städtischen Haushalten.

von Grit Bobe, MDR AKTUELL