Verlängerter Unterhaltsvorschuss Armutsbedrohte Familien profitieren nicht

Für Sachsen-Anhalt ist der Unterhaltsvorschuss besonders wichtig. Bundesweit gibt es hier den höchsten Anteil an Alleinerziehenden. Mehr als ein Viertel aller Familien ist betroffen. Bei ihnen sind auch die meisten armutsgefährdet. Die Hälfte der Alleinerziehenden bezieht Hartz IV, obwohl sie teilweise arbeiten.

Ab Juli soll es Unterhaltsvorschuss geben, bis die Kinder 18 Jahre alt sind. Das sei gut, meint Klaus Roes. Er ist Geschäftsführer des Familienverbands der evangelischen Kirche eaf: "Wir schätzen es als Schritt in die richtige Richtung ein. Wobei an verschiedenen Stellen nachgebessert werden müsste."

So sind gerade die Alleinerziehenden mit den größten finanziellen Schwierigkeiten ausgeschlossen. Der Unterhaltsvorschuss wird mit Hartz IV verrechnet: "Wer Hartz IV bezieht, wird von diesen Leistungen nicht profitieren. Es sei denn, es gibt in der Familie mehr als 600 Euro Einkommen."

Trotzdem würden die Familienverbände von einem guten Effekt ausgehen. Denn eine Studie von 2014 hat ergeben, dass der Unterhaltsvorschuss das Armutsrisiko um fast ein Viertel senkt. Deshalb ist auch Sachsen-Anhalts Sozialministerin froh über die neue Regelung. Petra Grimm-Benne von der SPD: "Ich begrüße natürlich, dass Kinder länger vom Unterhaltsvorschuss partizipieren können. Wir gehen in unserem Land davon aus, dass wir 4.900 neue Fälle haben werden."

Das wären über 12.000 neue Fälle und damit mehr als doppelt so viele, wie das Land erwartet. Das bedeutet natürlich auch mehr Kosten. Wie hoch die ausfallen, hängt von den einzelnen Fällen ab. Fest steht nur: Der Bund übernimmt statt bisher 33 Prozent künftig 40 Prozent davon. Den Rest teilen sich Land und Kommunen.

Wie sich die neue Regelung auswirkt, solle bald ausgewertet werden, verspricht Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne: "Ich bin sogar bereit zu gucken, wie sich die Zahlen innerhalb eines Jahres darstellen. Wie hoch ist der Verwaltungsaufwand und sind es wirklich so viele Fälle?"

Der Landkreistag verlangt eine Prüfung bereits nach einem halben Jahr. Ein weiteres Problem: Der Bund hatte darauf gedrängt, dass die Kommunen sich mehr Geld von den säumigen Elternteilen zurückholen. Das gelingt in Sachsen-Anhalt bisher in knapp einem Viertel der Fälle. Eine bessere Quote hält Heinz-Lothar Theel vom Landkreistag für unrealistisch. Den Unterhalt einzutreiben, sei aufwändig. Bei vielen Betroffenen gebe es auch nichts zu holen.