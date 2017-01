Zahlreiche heruntergekommene Gebäude und leere Geschäfte: Das Altenburger Land ist das, was die Politik gern als strukturschwache Region bezeichnet. Der Landkreis von Landrätin Michaele Sojka gehört zu denen mit der höchsten Kinderarmut in Thüringen.

Die Mitarbeiter im Jugendamt arbeiten hier bereits an der Belastungsgrenze: Sie betreuen derzeit 630 Fälle, in denen Alleinerziehenden Unterhaltsvorschuss gezahlt wird. Mit der von Bundesfamilienministerin Manuaela Schwesig (SPD) angekündigten Gesetzesnovelle würde sich diese Zahl auf etwa 1.500 Fälle mehr als verdoppeln, schätzt die Linken-Politikerin. Um das zu schaffen, braucht man allein im Altenburger Land mindestens vier neue Mitarbeiter - also noch einmal genau so viele Fachkräfte, wie derzeit im Jugendamt arbeiten.

Unterhaltsvorschuss Alleinerziehende erziehen ihre Kinder meist unter erschwerten Bedingungen. Die Situation verschärft sich noch, wenn das Kind keinen oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhält oder dieser nicht rechtzeitig gezahlt wird. In dieser Situation soll der Unterhaltsvorschuss helfen. Der Staat springt vorübergehend finanziell ein.



Unterhaltsvorschuss erhalten Kinder bislang nur bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. Diese Altersgrenze soll jetzt erhöht werden. Der Vorschuss wird für maximal 72 Monate gezahlt. Hierbei gibt es keine Einkommensgrenze für den alleinerziehenden Elternteil. Quelle: Bundesfamilienministerium

Es fehlt an Fachkräften und Platz

"Der Aufwuchs der Bürokratie (…) um einen kleinen Effekt zu erreichen, der ist mir einfach zu hoch", meint Sojka. "Auch vor dem Hintergrund, dass wir gar nicht die Leute haben. Ich weiß gar nicht, wenn jeder Landkreis das Doppelte seiner Mitarbeiter in diesem Bereich einstellen muss und alle hier ringsrum, wo die Leute herkommen sollen?"

Selbst wenn es gelingen sollte, genug Fachkräfte in kürzester Zeit zu finden, gibt es noch ein Problem: Die zusätzlichen Mitarbeiter brauchen Arbeitsplätze - doch in den Räumen des Jugendamtes ist kein Platz mehr. Es müssen also neue Räume gefunden werden, die für die Jugendamts-Arbeit geeignet sind.

Der Bund wälzt Kosten ab

Wie viel Geld all das den Landkreis am Ende mehr kosten wird, sei schwer abzuschätzen, sagt die Landrätin. Sie rechne jedoch mit jährlichen Mehrkosten im oberen sechsstelligen Bereich - Kosten, die der Bund offenbar auf die Kommunen abwälzen wolle.

"Es gilt in der Politik das Prinzip: Wer bestellt, bezahlt", sagt Sojka. "Und wenn sich in einem Bundesministerium ein neues Leistungsgesetz andeutet, was gern beschlossen werden soll, dann muss in erster Linie geguckt werden, wie das finanziert wird und was gar nicht geht, dass sich mittels eines Gesetzes der Bund auf Kosten der Kommunen - ich sag mal - refinanziert. Und das dann noch unter dem Deckmäntelchen, Kinderarmut zu bekämpfen. Das finde ich unfair, unverantwortlich und schlecht gemacht."

Kaum jemand profitiert vom neuen Gesetz

Altenburg bereitet sich intensiv vor

Aller Kritik zum Trotz bereite sich der Landkreis intensiv auf den neuen Unterhaltsvorschuss vor. Bei einer Einführung zu Jahresbeginn hätten sie das nicht geschafft, meint Sojka. Doch sollte er im Sommer starten, will man im Jugendamt in Altenburg für den erwarteten Ansturm gerüstet sein.

"Was meine große Kritik dabei ist, dass die Kinderarmut wirklich nicht bekämpft wird, weil über drei Viertel der Betroffenen werden keinen Cent mehr im Portemonnaie haben", bekräftigt die Landrätin. "Der Unterhaltsvorschuss, den Betroffene bekommen, wird 1:1 gegengerechnet und das ist eine Mogelpackung, wo die Leute sagen: Ihr Politiker verarscht uns!"