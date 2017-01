Rechtsextremismus Sollte es V-Leute in der Thüringer NPD geben?

Eigentlich sind in Thüringen V-Leute tabu. Dennoch spricht sich der Innenminister Holger Poppenhäger für V-Leute in der NPD aus. Allerdings nur unter den Kriterien des Koalitionsvertrages. Das Problem: Dieser schließt es so gut wie aus, Informanten in der Szene zu bezahlen. Wird in Thüringen jetzt an der Koalitionsvereinbarung gerüttelt?

von Stefanie Gerressen, Landeskorrespondentin MDR AKTUELL