Sachsen-Anhalt Verfassungsschutz soll Informationen über "Reichsbürger" weitergeben

Drei verletzte Polizisten bei einer Schießerei mit einem Reichsbürger – das hat im vergangenen Jahr die Debatte entfacht. In Reuden, im südlichen Sachsen-Anhalt, war eine Zwangsräumung eskaliert. Bis heute sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen. Aber Innenminister Holger Stahlknecht will, dass die Behörden künftig besser informiert sind.



Dafür hat er vor einer Woche einen speziellen Erlass verschickt. "Wir haben die Behörden in den Landkreisen gebeten, sich an den Verfassungsschutz zu wenden und zu fragen, ob in ihrem Bereich möglicherweise jemand ist, der der Reichsbürger-Szene angehört. Dann kann man im Einzelfall prüfen, ob eine Zuverlässigkeit oder Unzuverlässigkeit vorliegt, und ihm möglicherweise den Waffenbesitz verbieten."