Grundsatzfrage vor Verfassungsgericht Sachsen-Anhalts Gemeinden wollen Kinderbetreuung zurück

Acht Bürgermeister aus Sachsen-Anhalt stehen heute vor den höchsten deutschen Richtern: Sie klagen vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Beklagter ist die Landesregierung. Es geht um ein Gesetz, das die Kinderbetreuung regelt. Das wurde vor knapp vier Jahren verabschiedet – und damit die Verantwortung an die Landkreise übertragen. Die Gemeinden sehen die Kinderbetreuung aber in ihrer Hoheit. Beide Seiten stellen heute ihre Sicht vor den Bundesverfassungsrichtern dar.

von Vera Wolfskämpf, Sachsen-Anhalt-Korrespondentin MDR AKTUELL