Geleakter Chat Verfassungsschutz prüft Beobachtung der AfD

In einem veröffentlichten Chat-Protokoll kann jeder lesen, was sich Mitglieder der AfD so alles schreiben. Die WhatsApp-Gruppe von etwa 200 Mitgliedern wurde gehackt. Die Kommunikation gespeichert und veröffentlicht. Was darin steht ist häufig von Hass und Rassismus geprägt. Das hat den Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, dazu veranlasst, das vom Verfassungsschutz prüfen zu lassen. Doch ist das überhaupt möglich?

von Vera Wolfskämpf, MDR AKTUELL-Korrespondentin Sachsen-Anhalt