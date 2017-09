Als die AfD im Jahre 2014 in den sächsischen Landtag einzog, galt in der CDU zunächst die Linie: Wir lassen die neue Partei erst einmal ankommen. Und wir grenzen sie nicht gleich kategorisch aus - so wie in der Legislaturperiode davor die NPD. Doch der gute Start-Vorsatz war nur schwer aufrechtzuerhalten, sagt Christian Piwarz, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion.

Die AfD habe stattdessen eine Entwicklung genommen, die höchst bedenklich sei. Am Anfang habe sie sichtlich Mühe gehabt, überhaupt im parlamentarischen Geschäft Fuß zu fassen. Teilweise Ein-Satz-Anträge habe der Landtag vor sich liegen gehabt, die Abgeordneten hätten kaum gewusst, was die AfD eigentlich wolle.

Die AfD scheiterte in Sachsen mit dem Vorschlag, Vollverschleierung zu verbieten. Bildrechte: IMAGO Mittlerweile gingen die Radikalisierungstendenzen, die man bundesweit bei der AfD feststelle, auch in Sachsen voran. Es würden immer populistischere Themen genommen, die einfachen Themen mit den einfachen Wahrheiten, sagt Piwarz.



Entsprechend lässt die Union die Petry-Fraktion in aller Regel abblitzen, wie in dieser Woche erst bei der AfD-Prestige-Forderung nach einem Burka-Verbot für Sachsen. Gleichwohl sei es ein Weg, den Piwarz für bedenklich halte.

Wir müssen das, was wir der AfD als gewählter Fraktion an Kollegialität entgegen bringen, hinterfragen, wenn sie immer stärker in Richtung der NPD tendiert. Christian Piwarz, parlamentarischer Geschäftsführer CDU-Landtagsfraktion Sachsen

Da gebe es Anhaltspunkte, nicht nur von den Themen, sondern auch von der Wortwahl, die höchst bedenklich stimmen würden. So stört sich Piwarz etwa daran, wenn seine Partei von der AfD als Teil eines 'Blockparteienkartells' diffamiert wird. Das erinnere ihn an die frühere NPD-Sprechweise.

Der thüringer CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring kann sich eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht vorstellen. Bildrechte: dpa In Thüringen hatte CDU-Fraktionschef Mike Mohring 2014 ausgelotet, ob sich gemeinsam mit der AfD ein linker Ministerpräsident Ramelow verhindern ließe. Dass er kurz darauf aus dem Bundesvorstand seiner Partei flog, ist als Quittung für den Flirt mit der Höcke-Partei gewertet worden. Heute ist für Mohring eine gemeinsame Oppositionspolitik mit der AfD unvorstellbar.



AfD und CDU seien zwar in der Opposition, aber nicht in einer Koalition. Die CDU arbeite für ihr Programm, ihre Ideen, für ein besseres Thüringen. Das tue sie nicht in Partnerschaft in der Opposition.

Und in Sachsen-Anhalt schließlich, wo die CDU-Landtagsfraktion den Auslöser für die Debatte lieferte, ist die gerüffelte Union um Schadensbegrenzung bemüht. Ihr Generalsekretär Sven Schulze will der AfD künftig den Schneid abkaufen:

Es gibt mit Sicherheit Themen, wo wir vielleicht ähnlich denken oder eine ähnliche Meinung haben, wie es AfD-Vertreter auch haben werden. Da müssen wir als CDU aber schneller sein. Da müssen wir diese Anträge stellen. Und dann ist es unser Antrag. Und wenn andere mitstimmen, ist das so. Sven Schulze, CDU-Generalsekretär in Sachsen-Anhalt

Ihrerseits im Landtag mitstimmen, wenn die AfD die Nase vorn hat, wird die Magdeburger CDU vorerst wohl nicht mehr.