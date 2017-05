Tiefensee kritisierte zugleich, dass es in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Regelungen zum Teil mit mehr Sonntagsöffnungen gibt. Dadurch komme es zu Wettbewerbsverzerrungen. Zudem müssten verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage in einer Stadt einheitlich geregelt werden. In Thüringen sei es derzeit noch möglich, dass unterschiedliche Termine in verschiedenen Ortsteilen gewählt würden. Das sollte geändert werden.