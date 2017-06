Am 20. Januar, dem Tag von Donald Trumps Amtseinführung, versammelte sich vor dem Brandenburger Tor in Berlin eine wütende Menschenmenge. Sie protestierten gegen den neuen US-Präsidenten und das, was seine Politik für die USA bedeuten könnte. Mit seiner Wahl sank das Vertrauen der Bundesbürger in den Partner auf der anderen Seite des Atlantiks rapide.

In einer Umfrage von infratest dimap vom November 2016 gaben noch 59 Prozent der Befragten an, die USA seien vertrauenswürdig. Jetzt, im Juni, hielten daran nur noch 21 Prozent fest. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind es sogar nur 17 Prozent. Das bestätigen auch Nachfragen auf der Straße: "Obama war auf jeden Fall weltoffener und hatte deutlich mehr politisches Geschick – auch im Umgang mit den Verbündeten", so ein Passant. Bei Trump sei das mehr "Hau drauf": "Und wie will man mit jemandem zusammenarbeiten, der die Spielregeln nicht beherrscht?"

Gesellschaftliche Verankerung fehlt

Lukas Posch, Vorsitzender der Dresdner Initiative Junge Transatlantiker, die sich für engere Beziehungen zwischen den USA und Deutschland einsetzen, würde zwar nicht von einem generellen Misstrauen sprechen. Die neue Regierung im Weißen Haus erscheine vielen aber tatsächlich als unberechenbar. Dazu macht Posch noch andere Ursachen für das geringe Vertrauen der Ostdeutschen in die USA aus:



Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist, dass die gesellschaftliche Verankerung der USA in den mitteldeutschen Ländern noch nicht so stark ist. Lukas Posch, Initiative Junge Transatlantiker

In westdeutschen Ländern, so Posch, gebe es deutsch-amerikanische Clubs, die sich in der Nachkriegszeit gegründet hätten und das Ziel verfolgten, die Völkerverständigung zu fördern. In Ostdeutschland habe sich in dieser Hinsicht nach der Wende zwar was getan – "aber noch nicht genug", meint Posch.

DDR-Sozialisation spielt eine Rolle

Den Leipziger Professor für American Studies, Crister Garrett, überraschen die Umfragewerte nicht sonderlich. Sie schwankten je nach politischer Situation, sagt er. Die Menschen in den neuen Bundesländern seien aber auch anderen politischen Institutionen gegenüber besonders kritisch: "Wir sehen auch in Ostdeutschland, dass die Wähler gegenüber der EU ziemlich skeptisch sind, mehr als in Westdeutschland." Das werfe ein paar Fragen auf, so Garrett: "Wie werden Schlüsselinstitutionen für die EU und die transatlantischen Beziehungen in Mitteldeutschland wahrgenommen?"

Auf eine einfache Warum-darum-Argumentation will sich Garrett nicht einlassen. Womöglich spiele die DDR-Sozialisation auch eine Rolle. Ähnlich beschreibt es eine Frau in Halle: "Ich weiß nicht, ob ich Putin als Person vertrauen würde, aber ich vertraue Russland. Und ich denke, da ist hier im Osten die ganze Sache sowieso noch eine andere, weil wir von früher her eine ganz andere Beziehung zur Sowjetunion und zu Russland haben."