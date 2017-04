Mitteldeutschland Tausende Kameras überwachen öffentlichen Raum

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es mindestens 5.000 Videokameras an frei zugänglichen Plätzen wie Bahnhöfen und Flughäfen sowie in Fahrzeugen des Nahverkehrs. Das ergab eine MDR-Umfrage bei Verkehrsunternehmen, Stadtverwaltungen sowie der Polizei.

Die meisten Kameras - etwa 3.000 - entfallen der Umfrage zufolge auf die Verkehrsbetriebe. In den meisten Städten sind Straßenbahnen und Busse mit Videotechnik ausgestattet. Die Deutsche Bahn hat in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nach eigenen Angaben rund 800 Kameras installiert – die Hälfte davon in großen Bahnhöfen, wie Leipzig, Dresden oder Erfurt.

Videokameras im öffentlichen Raum. Bildrechte: dpa Stark überwacht sind auch Autobahntunnel. Allein in Thüringer Tunneln hängen demnach 750 Videokameras. Auch auf Flughäfen sollen Kameras für Sicherheit sorgen. Am größten mitteldeutschen Flughafen Halle/Leipzig sind in öffentlichen Bereichen etwa 50 Kameras installiert.



Das tatsächliche Ausmaß der Videoüberwachung ist allerdings noch höher, da die Umfrage auf Behörden, öffentliche Einrichtungen und Kommunen begrenzt wurde. Darüber hinaus sind unter anderem in Sportstätten sowie im Einzelhandel Kameraüberwachungssysteme im Einsatz.

Plätze und Straßen kaum betroffen

Öffentliche Plätze werden nur sporadisch mit Videokameras überwacht, so etwa in Leipzig an vier Stellen. In Halle und Magdeburg werden jeweils drei öffentliche Plätze und Kreuzungen permanent gefilmt. In Dresden, Chemnitz und Erfurt gibt es keine derartige Kameraüberwachung.



In Sachsen-Anhalt werden auch in einigen kleineren Städten öffentliche Plätze gefilmt – zum Beispiel in Oschersleben, Irxleben, Eisleben, Merseburg oder auch in Burg. Eine zentrale Erfassung von im öffentlich zugänglichen Raum installierter Videotechnik gibt es nicht.

Merbitz für maßvolle Videoüberwachung an Brennpunkten

Der Leipziger Polizeipräsident Bernd Merbitz unterstützt die Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Er sagte dem MDR, Kameras an Brennpunkten der Kriminalität seien absolut notwendig. Zugleich stellte er klar: "Wir brauchen keine Videoüberwachung überall." Das sei auch eine Frage der personellen Kapazitäten zur Auswertung des Filmmaterials.