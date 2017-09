Auf dem Schulhof, am Eingang, teils auch im Schulgebäude: An 37 Schulen in Sachsen-Anhalt gibt es Videoüberwachung, mit einer oder mehreren Kameras. Grünen-Politiker Sebastian Striegel zeigt sich vom Ergebnis der Anfrage überrascht: "Wir haben offensichtlich einen großen Wildwuchs bei der Videoüberwachung an Schulen im Land. Wir haben an vielen Stellen eine anlasslose Überwachung von Schülern, Lehrern und anderen, die an Schulen vor Ort sind." Denn Kameras dürfen nur aus triftigem Grund installiert werden. Um Straftaten zu verhindern oder aufzuklären, könne das sinnvoll sein, meint Striegel.

Wie lange werden Daten aufgehoben?

So geben viele Schulen an, Einbrüchen vorbeugen zu wollen. Doch wer kann auf das Material zugreifen und wann wird es gelöscht? Dazu fehlen häufig die Angaben. Sebastian Striegel ist besorgt, "dass völlig unklar ist, was mit den Daten passiert und wie lange sie gespeichert werden. Zum Teil werden hier Speicherfristen von bis zu acht Monaten angegeben, das ist ein unhaltbarer, ungesetzlicher Zustand." Gesetzlich sind zwar keine festen Löschfristen vorgeschrieben, "angemessen" sollen sie sein. Ein Einbruch wird normalerweise nach wenigen Tagen entdeckt. So haben die langen Speicherfristen auch den Datenschutzbeauftragten von Sachsen-Anhalt alarmiert. Harald von Bose erklärt auf Anfrage, er will die Ergebnisse zunächst auswerten. Dazu werde er Kontakt mit der Landesregierung aufnehmen.

Bitterfeld-Wolfen: Zehn Kameras an einer Schule

Doch MDR AKTUELL wurde vom Innen- und Bildungsministerium verwiesen: Die Schulträger seien verantwortlich und das seien die Landkreise. Nachfrage also beim Kreis Anhalt-Bitterfeld, denn die erwähnten acht Monate betreffen ein Berufsschulzentrum in Bitterfeld-Wolfen. Auch die Zahl der Kameras fällt hier auf. Zehn sind innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes installiert. Der Landkreis erklärt schriftlich: "Die Gesamtkonferenz der Schule beschloss im Frühjahr 2010, statt Amokschaltern in den Klassenräumen sollte eine präventive Kameraüberwachung erfolgen. Aufgrund der Größe des Schulzentrums mit Turnhalle und vielen Eingängen ergibt sich die höhere Kamerazahl. Die Aufzeichnungen werden, entgegen der Angabe in der Tabelle, für einen Zeitraum von maximal drei Tagen gespeichert." Die Schüler seien über die Videoüberwachung aufgeklärt.

CDU befürwortet Kameras

Auch "Schmierereien" seien dadurch zurückgegangen. Für den grünen Landtagsabgeordneten Striegel rechtfertigt das nicht, Grundrechte einzuschränken. Der CDU-Koalitionspartner sieht es anders. Für Innenpolitiker Chris Schulenburg sind die Kameras nützlich, um gerade an unübersichtlichen Bereichen Gewalt und Vandalismus vorzubeugen: "Es ist ein geeignetes Mittel um Straftaten zu verhindern. Die Videoüberwachung oder vielmehr -aufklärung hat einen präventiven Charakter, um Kinder und Immobilien, aber auch Eigentum zu schützen."

Datenschutz mit Reserven

Dabei müssten die Schulen natürlich den Datenschutz einhalten. Es sei richtig, dass die Landesregierung die Träger dafür nochmals sensibilisieren wolle. So hat sie es in der Antwort auf die Kleine Anfrage angekündigt. Auch das Angebot des Datenschutzbeauftragten steht: Harald von Bose will gern beraten, um den Kameraeinsatz und die Speicherfristen rechtskonform zu gestalten.